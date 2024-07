Absuelto el profesor que fue condenado por abusar de una alumna

La sentencia que condenó a cuatro años de prisión a un profesor del colegio La Salle, en Palma, por haber abusado de una alumna menor de edad, queda sin efecto, ya que ha sido rectificada por el TSJB. La Sala ha aceptado el recurso que planteó la defensa del docente, representada por el abogado Gaspar Oliver, que sostuvo que los jueces solo tuvieron en cuenta la declaración de la víctima, mientras que había otros testigos que desmentían sus afirmaciones.

Según la versión que relataba la sentencia, los hechos habrían ocurrido en este conocido colegio de Palma el día 20 de abril del año 2021. El docente daba clases de la asignatura de matemáticas. En un momento determinado, tras acabar una clase, una de las alumnas se acercó a la pizarra. Quería que el profesor le explicara una duda que tenía sobre la clase que acababa de terminar. En ese momento, según la versión de la menor, el profesor se aprovechó de la confianza que tenía con ella y sin su consentimiento le acarició la mano y fue subiéndola hasta alcanzar la altura del pecho de la estudiante. Acto seguido, con su mano manoseó el pecho de la menor y lo estrujó con ánimo libidinoso.

El tribunal de la Audiencia estimó que el comportamiento del profesor debía castigarse con una condena de cuatro años de prisión. Sin embargo, el TSJB no alcanza la misma conclusión, ya que entiende que en el juicio no se tuvo en cuenta la declaración de los otros testigos. Se trata de los alumnos que también estaban en la clase, que dijeron que no habían visto el incidente con la compañera.

El TSJB incide en que en la sentencia de la Audiencia no tuvo en cuenta ningún dato externo que pudiera atribuir la total veracidad de la versión de los hechos que contó la menor denunciante.

La alumna contó lo ocurrido a su tutora, que a su vez informó a los padres para que denunciaran los hechos.

El profesor había sido contratado para realizar una sustitución de la asignatura de matemáticas. Tras este incidente el colegio decidió no renovarle.

El docente fue detenido de nuevo meses después a raíz de la denuncia de otras alumnas menores, que aseguraron que habían mantenido relaciones sexuales con su profesor de matemáticas.