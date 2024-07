Vecinos del padre detenido por intentar matar a su bebé: «Paseaban con el niño en el carrito, no me imaginé nunca eso»

Sentimientos entremezclados de incredulidad y de estupefacción se instalaron entre los vecinos de la joven pareja residente en una calle de Manacor. El padre fue detenido el lunes por un presunto delito de intento de asesinato de su hijo de tan solo un mes de vida. Por el contrario, a pocos metros de la calle otros apuntaban a un «accidente».

«El chico me decía que estaban empezando a dormir del tirón después de varios días sin pegar ojo», apuntó una vecina. «La Policía me preguntó si había oído algo estos días y la verdad es que no», indicó.

El joven padre, español de 21 años, había salido algún día anterior a pasear con su pareja, su hijo en el carrito y la mascota de ambos. Nada hacía presagiar entonces para los residentes que, días después, pudiera ser detenido como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa.

«Cuando los vi paseando con el carrito no me imaginé nunca que días después podría ocurrir eso», señaló esta vecina de Manacor. La presencia policial en el inmueble alarmó a otros vecinos sin que pudieran acertar a saber de qué se trataba. «Un día después de la detención del padre llegaron aquí muchos policías para tratar de averiguar qué había pasado. La verdad es que no tenía ni idea», recalcó un vecino situado a escasos metros del otro domicilio.

La brutal agresión se produjo cuando el progenitor se encontraba a solas con su hijo en la vivienda. La madre, por su parte, aprovechó para sacar a pasear la mascota por las inmediaciones. Al regresar se topó con su hijo en mal estado, por lo que le llevaron al hospital de Manacor, donde le apreciaron graves lesiones.

«Son muy jóvenes y a todos los que hemos tenido hijos, el primero siempre nos pilla desprevenidos. No tenemos libro de instrucciones», indicó otro vecino, que respaldaba la hipótesis de que las lesiones al menor se hubieran podido producir de forma accidental.

Imposible de aceptar

De hecho para otros tantos vecinos resultaba imposible de aceptar que un padre pudiera haber causado lesiones tan graves a su bebé recién nacido.

No obstante la extrema gravedad del pequeño hizo que los pediatras del Hospital de Manacor lo derivaran de inmediato a la UCI pediátrica de Son Espases . Fueron los facultativos del hospital de Palma quienes alertaron al juzgado, al detectar en el niño lesiones compatibles con malos tratos.

El pequeño ha evolucionado bien durante las últimas horas y fuentes sanitarias confirmaron que ayer salió de la UCI y fue ingresado en planta.

