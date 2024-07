Una concejal de Alcúdia acoge en su casa a una niña de 9 años tras una pelea entre su abuela y su tío

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcúdia, Maria del Carme García, acogió hace unos días en su casa a una niña de 9 años porque su abuela y su tío, que estaban con ella de vacaciones en la isla, estaban ebrios y no podían hacerse cargo de ella. Los adultos se habían enzarzado en una violenta pelea ante la menor y presentaban diversas lesiones, pero no quisieron denunciarse. La regidora se quedó con la niña durante la noche hasta que sus familiares estuvieron en condiciones.

Los hechos, según ha informado hoy la Policía Local, ocurrieron el pasado miércoles, poco antes de medianoche. Los agentes recibieron el aviso de que se había producido una agresión entre una mujer y su hijo en un apartamento. Cuando las patrullas llegaron al lugar, junto a agentes de la Guardia Civil, comprobaron que ambos presentaban heridas y estaban muy ebrios.

Los agentes inspeccionaron la vivienda, donde había restos de sangre y un gran desorden, y encontraron allí a una niña de 9 años que estaba dormida. Los policías alertaron de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores, ya que los dos adultos no podían hacerse cargo de la menor debido a su estado. En plena noche no se consiguió encontrar una solución para la pequeña, por lo que la regidora de Unió Per Alcúdia se ofreció para acogerla en su domicilio. Maria del Carme García es madre de acogida y suele tener menores a su cargo, según han explicado fuentes municipales. La niña pasó la noche en el domicilio de la concejal y al día siguiente regresó con sus familares, que ya se habían recuperado.