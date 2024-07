Condenado al pago de una multa de 1.200 euros por circular en moto en Palma en dirección contraria sin carné

Un joven motorista colombiano, de 30 años, fue sorprendido por agentes de la Unidad Motorizada (Umot) de la Policía Local de Palma cuando circulaba en dirección contraria sin tener carné de conducir. Un juzgado le ha condenado al pago de una multa de 1.200 euros por un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de junio en la calle Eusebi Estada de Palma. Motoristas de la Policía Local interceptaron, el pasado 28 de junio a un joven en moto cuando circulaba en dirección contraria. Tampoco había obtenido nunca el carné de conducir. Al parecer la moto se la había dejado el propietario, pese a que era conocedor de que este no tenía permiso de conducir.

Los agentes le pidieron la documentación al motorista y este fue citado para un juicio rápido en los Juzgados de Vía Alemania, que se celebró el pasado martes 16 de julio. Fue condenado al pago de una multa de 1.200 euros por un delito contra la seguridad vial mientras carecía de permiso de conducir.

El dueño, propuesto para sanción

Durante la vista, el propietario reconoció que sabía que el joven colombiano, de 30 años, que conducía la moto no tenía carné. No obstante la causa fue archivada contra él. Los agentes le han denunciado por la vía administrativa por no impedir que su vehículo fuera conducido por una persona sin permiso. Esto le puede acarrear una multa de hasta 200 euros.