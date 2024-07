Sorprenden en Ciutat a dos conductores que circulaban sin puntos

La Policía Local de Palma ha sorprendido recientemente a dos conductores que circulaban pese a haber perdido todos los puntos del carné. Uno de ellos, además, dio positivo en la prueba de alcoholemia.

La primera intervención se produjo el pasado día 7, durante un control en la plaza del Nins, en s’Arenal. El conductor, de 48 años, reconoció que no tiene puntos y alegó que había iniciado un curso para recuperarlo, que no terminó. El segundo caso tuvo lugar en el mismo lugar el día 11. Los policías comprobaron que el conductor no tenía puntos y al someterlo a la prueba de alcoholemia dio positivo. Ambos están acusados de delitos contra la seguridad vial.