Condenado a un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en el portal de su casa en Palma

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha condenado este martes a un año y medio de prisión a un hombre de 32 años por agredir sexualmente a una joven cuando se encontraba en el portal de su casa en Palma. Con carácter previo al juicio, el procesado ha abonado 2.000 euros a la víctima para cubrir la responsabilidad civil y su ingreso en la cárcel ha quedado en suspenso, al carecer de antecedentes penales.

Los hechos que se han juzgado este martes en la Audiencia de Palma tuvieron lugar sobre las dos de la madrugada del 23 de abril de 2023. Un joven se encontraba en el portal de su casa en Palma y llamó a sus familiares para que le abrieran, al haberse olvidado las llaves. En ese preciso instante el ahora condenado abordó a la joven y le instó a que se sentara con él y la diera un beso.

Ante la negativa de la joven de acceder a las pretensiones de este sujeto, se comportó de manera violenta con ella. En primer término le retorció un brazo en la espalda para tratar de inmovilizarla. Acto seguido la empujó contra la pared. A continuación este individuo la abrazó y simuló que realizaba el acto sexual con la mujer mientras restregaba sus genitales por encima de la ropa de la víctima.

En un momento dado, la joven logró zafarse del ataque y consiguió entrar en el portal. No obstante este individuo consiguió acceder tras ella y repitió el mismo procedimiento. En primer término le retorció el brazo por la espalda para inmovilizarla y luego la llevó hasta una esquina. Por encima de la ropa de la mujer, le tocó los pechos y restregó sus genitales por el cuerpo de ella antes de abandonar el lugar.

Acuerdo de conformidad

El fiscal pedía inicialmente para el procesado una pena de tres años de prisión por un presunto delito de agresión sexual. No obstante con carácter previo a la celebración de la vista el ministerio público y el abogado defensor alcanzaron un acuerdo de conformidad para rebajar la petición a un año y medio de prisión para el procesado.

Asimismo el encausado había consignado antes de la vista la suma de 2.000 euros para cubrir de forma íntegra la responsabilidad civil a la víctima. Este hecho fue considerado una atenuante de reparación del daño.

La sentencia 'in voce' dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Palma le condenó a un año y medio de prisión por estos hechos. No obstante su ingreso en prisión se suspendió, al carecer de antecedentes penales y ser inferior la condena de dos años, durante tres años con la condición de que no cometa ningún otro hecho delictivo durante este periodo. Asimismo se estableció una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima y la prohibición de comunicarse con esta por cualquier medio durante cinco años.