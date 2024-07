Piden 7,5 años de cárcel a un hombre por violar a una mujer inconsciente en Palma

La Fiscalía solicita una condena de siete años y medio de prisión para un hombre acusado de violar en Palma a una mujer que estaba inconsciente. El sospechoso ha asegurado, durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial, que las relaciones sexuales fueron consentidas y que ella estaba “totalmente consciente y serena”. “No sé por qué me ha denunciado”, ha asegurado.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del 23 de julio de 2021 en un domicilio de la ciudad. El ministerio público sostiene que la víctima estaba dormida y afectada por el consumo de cocaína y alcohol. El hombre se aprovechó de su estado para desnudarla y mantener relaciones sexuales con ella “sin mediar violencia o intimidación y sin su consentimiento”, detalla la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que imputa al sospechoso un delito de abuso sexual con penetración.

El acusado ha explicado que aquella noche estaba con unos amigos en la zona del Paseo Marítimo, donde conoció a la chica. “Entre todos propusimos ir a una casa para seguir bebiendo. Fuimos a la mía. Estuvimos tomando algo de cocaína y un par de copas. Ella no quería beber y solo tomó media raya”, ha asegurado.

Según su versión, cuando el resto de invitados se marcharon la mujer quien le pidió quedarse a dormir en su casa, donde se encontraban en ese momento su hermana y su padre. “Nos quedamos solos. Me cogió y empezamos a besarnos. Fue un acto sexual totalmente consentido. Cuando acabamos yo me fui a dormir con mi padre”, ha detallado. “A la mañana siguiente me desperté, me pidió un vaso de agua y charlamos media hora. La acompañé a la puerta, nos dimos un abrazo y se fue”, ha concluido.

La denunciante ha declarado a puerta cerrada por decisión del tribunal de la sección segunda.