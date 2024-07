Mes y medio después del fatal derrumbe: Medusa Beach Club reabre con un nuevo nombre en el edificio de al lado

Las flores de las coronas funerarias aún no se han marchitado, las velas aún no se han retirado. Un mes y medio después de que cuatro personas fallecieran en el derrumbe del Medusa Beach Club, el operador austriaco Christian A. ha decidido que la vida debe continuar. Va a reabrir parte del restaurante con un nuevo nombre. El Medusa Beach Club se ha convertido en el Laguna Playa.

El edificio con la terraza derrumbada se encuentra en la calle Cartago, 34. El edificio sigue acordonado, con coronas y velas delante. El Laguna Playa, situado al lado, en el número 35, ya está abierto. Antes había un pasillo que comunicaba ambos edificios, pero ya ha sido tapiado.

Los dos edificios se fusionaron en 2018 por iniciativa de los hermanos austriacos Christian y Gerald A. Junto con otras dos personas, fundaron la empresa "Tex Mex Cactus" y comenzaron a gestionar el restaurante mexicano del mismo nombre en el edificio gemelo.

Gerald A. ya era entonces el gerente de otro restaurante en Playa de Palma y dirigió ambos negocios al mismo tiempo hasta que dejó Tex Mex en septiembre de 2020. A partir de entonces, su hermano fue el único gerente. Tras una reforma, Christian A. abrió en mayo de 2021 el Medusa Beach Club, que ocupaba la planta baja de ambos edificios, así como la terraza de la primera planta del número 34.

Desconocimiento entre muchos visitantes de Playa

El martes por la tarde, sólo había un puñado de huéspedes en Laguna Playa y la terraza exterior estaba desierta. Por la noche se iba a retransmitir el partido de la Eurocopa entre España y Francia. La mayoría de los transeúntes entrevistados por el portal de noticias "Der Westen" reaccionaron a la reapertura con incomprensión. "Yo no me sentaría allí, me daría mala espina que volviera a ocurrir", dijo el veraneante Marvin Ahrens. "El cambio de nombre me parece absurdo. He trabajado en la construcción durante 25 años y se ve enseguida que el edificio está en ruinas y estaba destinado a derrumbarse", dijo el antiguo trabajador de la construcción Wolf Hemer.

Otros se mostraron algo más comprensivos. "En realidad, no está bien hasta que se revelen los motivos. Pero, por supuesto, también es comprensible que el propietario tenga que cubrir sus gastos corrientes", dijo el veraneante Christian Bruns. "En sí mismo, el restaurante parece atractivo y, mientras no se aclare quién es el responsable, no lo vemos tan dramático", comentaron Kristina y Benita, de Múnich.

¿Qué ocurrió en el Medusa Beach Club?

La noche del 23 de mayo, la azotea del Medusa Beach Club se derrumbó y cayó al sótano, donde se encontraba el bar "Coco Rico". Cuatro personas, entre ellas dos turistas alemanes, perdieron la vida. Según el recuento de la policía, 14 personas resultaron heridas. Todas han salido del hospital.

Inmediatamente después del derrumbe, la policía, en colaboración con inspectores del ayuntamiento, inició una investigación y determinó que la ampliación de la terraza era ilegal, según un comunicado de prensa de la policía de finales de junio. No había licencia de obras. La ampliación ilegal no estaba suficientemente respaldada, añadió la policía.

En el momento del derrumbe, 21 clientes del restaurante se encontraban en el primer piso. El 26 de junio, la policía detuvo a Christian A., acusado de homicidio involuntario y lesiones corporales por negligencia. El juez de instrucción puso en libertad al austriaco ese mismo día, pero le retiró el pasaporte.