Incredulidad en el pueblo del marinero que atacó con un hacha a sus compañeros: "Estamos flipando con todo lo que pasó en Ibiza"

"Estamos flipando con todo lo que pasó en Ibiza, es un tío muy tranquilo y no nos pega nada que fuera capaz de coger un hacha y armarla de esa manera". Esta reflexión es de un luanquín, que resumió así el "shock" que supuso en Luanco (Asturias) la agresión de su vecino a tres compañeros de trabajo en un barco en Ibiza. "No damos crédito", indicó otro que intentaba buscar explicaciones a lo sucedido.

"Por más que lo pienso no encuentro razones ¿qué le pudo pasar?", se preguntó. El entorno del marinero luanquín, que permanece bajo custodia policial en la unidad psiquiátrica del Hospital Can Misses, no daba crédito. Sus conocidos describen al agresor como "un chaval normal, que nunca había dado un problema y era tranquilo, de los que no se metían en peleas". Llevaba varias temporadas veraniegas trabajando en Ibiza después de cursar estudios relacionados con el mantenimiento de barcos.

También destacaron que "estaba asentado" y "contento" en la isla. "No sabemos qué le pudo pasar por la cabeza, es increíble", señalaron. "Nunca le vimos nada raro, aunque es cierto que era un chaval que tenía cierto ‘pronto’, de mecha corta, pero jamás pudimos imaginar algo así", recalcan conocidos del agresor.

"Los voy a matar a todos"

El joven marinero luanquín que agredió con un hacha y un cuchillo a varios compañeros en el puerto de Ibiza permanece ingresado, bajo arresto, en el servicio de psiquiatría del Hospital Can Misses, según ha informado la Policía Nacional. Según el relato de los agentes, el detenido "bajó a la planta principal del barco y se acercó a la pasarela de salida al puerto de Ibiza con el cuchillo en la mano", mientras amenazaba a gritos: "¡Los voy a matar a todos!".

Todo ocurrió en la madrugada del domingo, cuando los agentes procedieron a la detención del marinero asturiano, de 30 años, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de lesiones después de que atacase con el hacha a varios compañeros. "Fue detenido tras apuñalar con un cuchillo de cocina y agredir con un hacha a tres de los cuatro compañeros que se encontraban a bordo del barco, cuando se disponían a atracar en el puerto de Ibiza, provenientes de Formentera, durante un trayecto sin pasajeros, solo con tripulación", detalla la Policía.

Este episodio se inició sobre la una de la madrugada. El capitán del barco alertó al Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional. Explicó a los agentes que "un trabajador de su compañía le había apuñalado cerca del cuello mientras hacían la ruta de Formentera a Ibiza, justo a la llegada al puerto". La Policía Nacional se trasladó rápidamente hacia el barco y localizaron al presunto agresor en la cubierta del ferri, "esgrimiendo un cuchillo con actitud amenazante". Fue entonces cuando intentaron mediar con él. "Al ver el estado de agresividad, los agentes avisaron a los servicios de emergencia e hicieron uso del dispositivo del táser (pistola eléctrica), con el fin de lograr su detención causando la menor lesividad posible", prosigue el comunicado. "Al parecer, los hechos se desencadenaron cuando el agresor se hizo con un hacha de emergencia" del barco y "además cogió un cuchillo de la cocina".

El jefe de máquinas se percató y comenzó su búsqueda. Al subir a cubierta interrogó al agresor sobre el paradero del hacha, momento en el que éste, de forma sorpresiva y por la espalda, le propinó un fuerte golpe, a la vez que gritaba: ‘¡Os voy a matar a todos!’", relatan desde la Policía Nacional. Una cuarta trabajadora también fue trasladada al Hospital Can Misses con "pequeños síntomas de hipotermia" ya que "se vio obligada a saltar al mar al encontrarse sola y acorralada por el agresor", del que pudo escapar.

El detenido agredió a tres miembros de la tripulación: un marinero español de 32 años que permanece ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y que ha tenido que someterse a una operación; el jefe de máquinas, de 65 años, que al parecer sufrió heridas en la cara y la oreja; y el capitán, que fue herido en el cuello. Los tres fueron trasladados al Hospital Can Misses y recibieron el alta horas después. El hombre de 65 años recibió un hachazo en la cabeza que le provocó una herida de ocho centímetros. Su estado es estable dentro de la gravedad.

Otro suceso en Ibiza con un asturiano implicado

Ibiza fue testigo en septiembre de 2023 de una trágica muerte de un asturiano. En aquella ocasión, un avilesino fue hallado en el mar tras, supuestamente, apuñalar a una pareja de amigos, mientras dormían en una villa situada en la zona de Cala Bassa. Uno de los apuñalados era avilesino aunque residente en la isla desde hace años. El supuesto desencadenante de aquella agresión fue una acalorada discusión en la que se advirtió al agresor de que cesara en su consumo de drogas.