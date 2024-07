Un incendio que podría ser causado por un rayo destruye varios coches en Alcúdia

Un incendio que podría haber sido causado por un rayo ha destruido varios vehículos esta tarde en Alcúdia. La Policía Local y los Bombers de Mallorca se han movilizado para sofocar las llamas, que han arrasado dos coches y han causado daños en otros dos.

El siniestro ha ocurrido hacia las dos menos cuarto de la tarde en un aparcamiento al aire libre que se ha habilitado en la finca conocida como Sa Tanca para la celebración de un festival de música que se celebrará el próximo sábado, según ha informado la Policía Local de Alcúdia.

Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias y al lugar han acudido patrullas policiales y dotaciones de bomberos, que han sofocado las llamas en pocos minutos. El fuego ha arrasado completamente dos coches y otros dos han sufrido daños considerables.

La Policía Local ha explicado que la causa del siniestro no está todavía claro, pero que no se descarta que sea un rayo. El siniestro no ha dejado daños personales.