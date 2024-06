Sergi Torrandell, histórico jefe de la Policía Local de Llucmajor, anuncia su paso a la segunda actividad

Sergi Torrandell, histórico mando policial y siete años al frente de la Policía Local de Llucmajor, ha decidido dar un paso a un lado y pasar a la segunda actividad. Una suerte de jubilación anticipada sin llegar a abandonar el Cuerpo, pero con unas funciones muy limitadas. Torrandell aduce la edad, 60 años, para apartarse de la primera fila. "La edad no perdona, la salud tampoco, y quien no quiera reconocerlo es que reniega de la verdad", subraya.

La carrera profesional de Sergi Torrandell siempre ha estado vinculada a la Policía Local, a excepción de una breve interrupción de cuatro años para ocupar un puesto de alto cargo en el Govern como responsable de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP). Ingresó en la Policía Local de Palma en 1987, de ahí pasó a convertirse durante nueve años en jefe de la Policía Local de Marratxí. En 2017 recibió la oferta de convertirse en jefe de la Policía Local de Llucmajor de la mano del teniente de alcalde y concejal de Convivencia ciudadana y Policía, Gori Estarellas (PSOE),

"Hace casi 20 años que empecé una andadura, la de jefe de policía local de Marratxí. Lo que tenía que ser de forma provisional, un máximo de 2 años y regresar a la Policía Local de Palma, en la que ingresé en el año 1987, se convirtió, primero, en 9 años de Jefe de Policía Local en Marratxí, para continuar otros 7 años de Jefe de la Policía Local de Llucmajor, con un paréntesis de 4 años como alto cargo en el Govern Balear. La experiencia adquirida, junto a los conocimientos aprendidos, han hecho que, aun en los momentos más difíciles, haya podido resolver cualquier problema o inconveniente que se haya presentado, tanto a nivel laboral como personal", comienza la misiva.

Desacuerdo

En la carta donde Torrandell hace pública su solicitud del paso a la segunda actividad también ha dejado patente un cierto resquemor al haberse visto relegado. "El impasse vivido los últimos meses, donde se impone muchas veces los conocimientos a la combinación de conocimientos y experiencia, han hecho mella en el ámbito personal, por lo que con gran pesar os informo que he tomado la decisión de solicitar la segunda actividad por motivos personales; un tópico, claro", subraya.

Por último, Torrandell se despide haciendo balance positivo de sus años al frente de Cuerpos de la Policía Local. "Ha sido un honor, pero sobre todo un placer, haber trabajado durante 20 años, al máximo nivel de responsabilidad, con sus aciertos y errores, pero sobre todo con el capital humano: con todos y cada uno de los equipos de policía con los que me he relacionado, enfrentándome a los problemas que pudieran surgir y juntos buscando una solución, aunque no siempre fuese la más satisfactoria para una de las partes".

Como colofón para expresar su desacuerdo, Torrandell se hace eco de una cita de Joe Dispenza. "Los conocimientos sin la experiencia no son más que filosofía; la experiencia sin conocimientos no es más que ignorancia".

