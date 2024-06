Motoristas de la Policía Local de Palma sorprenden a un conductor con cocaína en el coche

La conducción anómala del conductor de un vehículo en Can Pastilla hizo sospechar a motoristas de la Policía Local de Palma cuando patrullaban la zona. Tras instarle a detenerse, los agentes hallaron 48 gramos de cocaína en un calcetín situado debajo del asiento del copiloto. El sujeto, un joven marroquí de 21 años, se resistió y trató de huir. No obstante fue detenido por un presunto delito contra la salud pública y por dicha resistencia.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho y media de la tarde del pasado lunes en la calle Nanses de Can Pastilla. Una patrulla motorizada de la Policía Local de Palma reparó en la conducción anómala de un coche. Esto hizo que los agentes le dieran el alto al conductor, que emprendió la huida, pero fue interceptado poco después.

Intento de fuga

Al registrar el vehículo, los agentes encontraron un calcetín con una bolsa de plástico y con 48 gramos de cocaína en el interior. Al percatarse del hallazgo, el joven se subió apresuradamente al coche para intentar huir. Los policías se impidieron y fue detenido por un presunto delito contra la salud pública y por resistencia.

Una vez pesada, la sustancia intervenida dio un peso de 48,78 gramos, aunque faltaba determinar el grado de pureza de la droga. El caso fue traspasado por la Policía Local de Palma a la Policía Nacional para que prosiguiera con la investigación.