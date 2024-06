Un acusado de violar a una menor de 14 años alega que fue «sexo consentido»

Un acusado de violar a una menor de 14 años en su domicilio de Palma, miembro de la banda latina Caserío 24/7 de 29 años, ha alegado este lunes que se trató de «sexo consentido» en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. Antes de su alocución ha pedido disculpas a la víctima y a su familia «por el daño ocasionado». El fiscal pide para el procesado una pena de 12 años de prisión por un presunto delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Durante su comparecencia, el procesado ha afirmado que ambos se conocieron a través de una red social. «Nunca le falté al respeto», recalcó en el transcurso de su alocución.

El procesado dijo desconocer la edad real de la menor, 14 años, pese a que sabía al instituto al que esta iba. «Me dijo que tenía 17 años y que pronto cumpliría 18», señaló. Este aseguró que se había enterado de su verdadera edad después de mantener relaciones sexuales.

Madre coraje

Por su parte, la madre de la menor ha asegurado que se había dado cuenta de lo ocurrido al ver unas capturas de conversaciones con el acusado en la tablet de su hija. «Hablé con ella y me lo contó todo. Me dijo que ella no quería tener relaciones sexuales con él y le había obligado», ha explicado.

A partir de este momento la progenitora investigó en las redes sociales para averiguar de quién se trataba y conocer su paradero. No cejó hasta dar con él y pedirle explicaciones por haber violado, presuntamente, a su hija. «Lo vi salir mientras preguntaba por él a los vecinos». Nada más verlo bajar, la madre coraje llamó a la Policía. Una patrulla acudió con celeridad y detuvo al presunto violador.