La fiscal acusa al exmonitor de Nazaret de violar durante años a un menor

Estela: «Es solo un primer paso»

«Me decían que mi denuncia no llegaría a nada, que los hechos están prescritos, pero yo no perdí la esperanza». Antoni Estela no ocultaba ayer su alegría por el escrito de la Fiscalía, aunque era consciente de que quedaba mucho camino por delante. «Esto es solo un primer paso, mi objetivo es que se siente en el banquillo y pida perdón».

Estela confía en que este informe anime a denunciar a otros antiguos niños de Nazaret que sufrieron violaciones.