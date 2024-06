El socorrista que salvó a tres niños en Cala Major: «Con el tercero me quedé sin fuerzas para sacarlo, fue desesperante»

«Con el tercer niño lo pasé muy mal, no podía sacarlo y tenía miedo de que se golpeara con una roca que teníamos delante. Un par de veces que estuvo a punto de salir las olas nos arrastraban de nuevo mar adentro. Tragábamos agua y nos pegábamos con las rocas. Al final le dije: saca las fuerzas de donde las tengas, pero tienes que subir. Menos mal que es un niño valiente y salió» Leandro Staltari, argentino de 47 años, es el socorrista que por la mañana salvó a tres niños de once, doce y trece años que estaban atrapados por el oleaje en Cala Major, en Palma. El rescatista salió del mar con los tres menores en buen estado, y su cuerpo cubierto de heridas.

Diario de Mallorca ha hablado con Staltari hoy al mediodía cuando salía de una clínica de Palma, con las piernas y un brazo vendados y cortes visibles en todo el cuerpo. Todavía con el subidón de adrenalina, no podía evitar emocionarse al recordar el salvamento: «Fueron menos de diez minutos, pero se me hicieron muy largos, nunca había tenido que enfrentarme a algo así».

La playa de Cala Major, esta mañana. Al fondo, las rocas donde estaban atrapados los tres niños. / DM

Ocurrió a las diez menos veinte de la mañana en la playa de Cala Major. El servicio de socorristas todavía no estaba operativo, aunque ya había muchos bañistas en en mar. Leandro acababa de llegar y solo tenía que hacer funciones de vigilancia. Estaba sacando su equipamiento cuando una mujer le alertó: había tres niños en dificultades en las rocas de uno de los extremos de la playa, que no podían salir por el fuerte oleaje.

«Es mi segundo año como socorrista en esta playa», comenta Staltari, «pero nunca la había visto así. Había un oleaje y una corriente muy fuerte, que había empujado a los niños contra las rocas, hasta una cueva».

Leandro fue corriendo hasta el extremo de la playa y se lanzó a por los niños, a unos cincuenta metros de distancia de la arena. «No me dio tiempo a sacar ningún elemento de flotación», comenta. «Iba completamente a pelo».

Cuando llegó a donde estaban los menores se percató de que la situación era muy peliaguda. «No hacía pie y no podía agarrarme a nada. Las olas te golpeaban una y otra vez contra las rocas. Mi intención era ayudarles a subir a unas escaleras talladas en las rocas que llevan a una de las casas de la costa, pero las olas y la corriente no nos dejaban».

El mayor de los niños, de trece años, fue el primero que logró subir a las escaleras. «El segundo, que era el pequeño, de once años, me costó mucho. Lo intentamos varias veces, y finalmente lo pude subir. Pero el peor fue el tercero, el de doce años. Me había quedado sin fuerzas, me costaba mucho levantarlo, las olas nos empujaban y tenía miedo de que se golpeara contra una roca que teníamos delante. Fue desesperante. Al final le dije: saca las fuerzas de donde las tengas, pero tienes que subir. Menos mal que es un chico valiente, y lo hizo».

El socorrista muestra algunas de las heridas que sufre. / DM

El socorrista salió del mar con los tres niños en buen estado. Él, en cambo, estaba hecho un ecce homo, con todo el cuerpo lleno de heridas. Fue atendido en el lugar por la dotación de una ambulancia del 061, que le hizo una primera cura, pero luego tuvo que acudir a una clínica, de donse salió con vendajes en un brazo y las dos piernas, y una sonrisa radiante. «Fueron menos de diez minutos, pero se hicieron muy largos», comenta. «Lo pasé muy mal, pero ahora estoy muy orgulloso. Trabajamos para esto y estoy muy contento de que haya tenido un final feliz».