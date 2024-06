Sebastià Lladó: «Cada mes tenemos en Palma unos veinte intentos de suicidio»

Sebastià Lladó, de 59 años, fue policía antes que psicólogo. Entró en la Policía Local de Palma en 1985, cuando estaba en tercero de carrera, pero desde 1990 ocupa la plaza de psicólogo del cuerpo, un servicio pionero que controla la salud mental de los agentes y al mismo tiempo ofrece asistencia a los ciudadanos.

¿Cuáles son las funciones del psicólogo de la Policía Local de Palma?

Tenemos por un lado las funciones dirigidas al colectivo policial, que son la mayoría, y por otro las dirigidas a la ciudadanía. Hace veinte años que iniciamos un servicio de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Cuando una mujer viene a la Policía a denunciar se le ofrece la posibilidad de ser asistida por un psicólogo. Desde enero hacemos también un seguimiento telefónico a las personas que han tenido un comportamiento suicida en el que ha intervenido la Policía, para comprobar si están bien o si necesitan ayuda.

¿Qué trabajo hace con los policías?

Es un servicio de atención emocional a los profesionales para ayudarles a gestionar los problemas que puedan tener a causa de las situaciones de estrés o de la problemática laboral que pueden vivir.

¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que tienen los agentes?

Los mismos que puede tener el resto de la población. No creo que los agentes tengan más predisposición a una patología que cualquier otro ciudadano. Los más frecuentes son casos de ansiedad, depresión o trastorno adaptativo. Pero no diría que tenga una incidencia más elevada que en otros ámbitos como pueden ser médicos o profesores. Los agentes, por su vocación, su formación y experiencia, tienen una gran capacidad para gestionar estas situaciones. ¿Cualquier persona aguantaría lo que aguantan los policías? A lo mejor no, pero los policías están preparados para eso.

Los policías se enfrentan muchas veces a situaciones traumáticas. ¿Cómo se puede salvaguardar la estabilidad emocional en estos casos?

Cuando estás en una situación en al que te pueden insultar o agredir, el policía debe saber diferenciar entre el uniforme y su persona. No pueden personalizar y cuando alguien te insulta o cuestiona tu trabajo, esta persona está cuestionando lo que yo represento como autoridad, pero no a mí. Se trata de poner un poner un poco de distancia. Me pongo un uniforme y hago mi trabajo, pero no tengo que personalizar las posibles afrentas que hagan contra ese trabajo. Eso es básico. Si nos lo tomamos todo a nivel personal, no aguanta nadie.

Hay otras situaciones difíciles. Debe de ser muy duro informar a alguien de que ha muerto un familiar en un accidente.

Eso supone un desgaste. Insisto en que los policías no tienen una mayor incidencia de patologías mentales, pero sí que hay algunos trabajos que suponen un mayor desgaste, y hay situaciones en que la gente debe pedir ayuda. Pero por lo general son grandes profesionales y controlan bien estas situaciones. También hemos tenido una gran presión. Me refiero a los años en que hemos vivido esa causa judicial, que todos sabemos el resultado, y que generó mucho dolor y mucho malestar. Hubo muchos agentes que tuvieron que estar de baja y a veces me admira su capacidad de superar esa situación, de volver a ponerse el uniforme y volver a trabajar. Ha sido algo excepcional que ha tenido un coste muy alto, pero se está remontando.

Otro de los aspectos de su trabajo consiste en dar formación a los policía para asistir en intentos de suicidio.

Tenemos un departamento de formación para los agentes. Cada año hay cursos de reciclaje para todos y este año hemos hecho uno enfocado en la intervención ante casos de suicidio.

¿Y qué claves se les da a los policías para auxiliar a una persona que pretende suicidarse?

Para el policía que interviene en uno de estos casos, lo primero es llegar al lugar de la forma menos estridente posible. Rápidamente pero apagando sirenas y destellantes, para no incrementar la situación de estrés. También es interesante que sea un único agente el que intente establecer contacto con esa persona. ¿Y quién debe ser? El que se encuentre preparado para hacerlo. Cualquiera puede ayudar, pero debemos tener cierta confianza en nosotros mismos para ofrecer esta ayuda. No podemos meternos si estamos más nerviosos que la persona a la que intentamos ayudar. Y una vez estamos en disposición de ayudar hay que intentar establecer un diálogo humano, preguntar qué te está pasando y cómo puedo ayudarte. Intentar que esa persona vea que tenemos una disposición honesta para ayudarle. Que vea más que un uniforme, una persona que se interesa por mí y me ofrece una mano. Esta es la clave, una persona que intenta ayudar a otra persona.

¿Y qué es lo que no debe hacer?

Pues despreciar el riesgo de esa persona. Decir cosas como «Ya sé que no vas a hacerlo» o «Eso que te pasa tampoco es para tanto». Estos comentarios pueden provocar que esta persona dé el paso adelante. Se trata de valorar su sufrimiento y mirar de qué forma podemos abrir una puerta para que esa persona vea que hay una posible solución y que nosotros estamos dispuestos a ayudarle.

¿Y estas técnicas funcionan? ¿Consiguen que termine bien?

Sí, en la mayoría de las intervenciones con intentos de suicidio acaban con que la persona sube a la ambulancia y se pone en manos del personal sanitario.

En la mayoría de los casos los intentos de suicidio son llamadas de auxilio.

Son peticiones de ayuda, efectivamente. No son intentos de llamar la atención para que se fijen en mí. Esto es un mito y es erróneo. Cualquier intento de suicidio es una muestra seria del malestar que está viviendo esta persona y que debe ser valorada.

La Policía Local ha puesto en marcha recientemente un programa de seguimiento de las personas con intentos suicidas. ¿En qué consiste?

Fue a raíz de una visita que hicimos a la Guardia Urbana de Barcelona, que hicieron un seminario sobre estos temas y explicaron que están haciendo este seguimiento y nos pareció una muy buena iniciativa. Lo propusimos a nuestros mandos y lo hemos puesto en marcha. Desde enero estamos llamando a las personas que han tenido un comportamiento autolítico. Dejamos pasar unos diez días desde el incidente y hacemos una llamada telefónica. Nos identificamos como policías locales y nos interesamos por su estado, preguntamos si la intervención policial fue satisfactoria y si reciben un tratamiento especializado. Por lo general los servicios de prevención del suicidio del IB-Salut atienden a estas personas en el hospital. Pero podemos valorar, por ejemplo, si requiere atención por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento.

Se trata de un control para ver si se puede hacer algo más por esta persona.

La mera llamada desde la Policía Local interesándonos por su estado tiene un efecto muy positivo. Porque estas personas pueden sentirse solas o desamparadas. Aparte de las ayudas que ya estén recibiendo, que desde la Policía la llame y se interese por su estado, ya es positivo. Y luego, nos permite asegurarnos de que esta persona está recibiendo la ayuda que necesita, porque puede haber una disfunción o un fallo.

¿Cuántas personas han atendido desde enero?

Son unas veinte personas cada mes. Es el mismo promedio que ya teníamos el año pasado.

Esto les permite valorar la actuación policial. ¿Qué conclusión saca?

La conclusión, como en muchos otros aspectos de la Policía Local, es que tenemos grandes profesionales. En todos estos casos la satisfacción por la actuación policial es muy alta. Aunque mucha gente vea a la Policía solo como agentes que ponen multas, el 80% de nuestros servicios son asistenciales. Y si no tienes esta vocación de ayuda no vas a poder ser policía.

