Un hombre ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras caer al vacío desde la muralla frente a la Seu. Uno de los testigos que se encontraba en la zona del suceso, por la grabación de la película 'Fall for me' para Netflix Alemania en el Palau Reial, relata que sobre las 2:15 horas se escuchó "un grito muy fuerte" que parecía en "alemán". Sin saber muy bien qué pasaba en ese momento tras "10 o 15 minutos llegaron las ambulancias", que no pudieron hacer nada para salvarle la vida a la persona que se precipitó desde la muralla frente a la Catedral de Mallorca.

Un hombre muere tras caer desde la muralla frente a la Seu / -

El miembro del equipo de grabación explica que la policía, que cerró el acceso a la Catedral, "lo identificó porque encontró el móvil" en el lugar donde se inició la caída. El testigo explica que el hombre se precipitó "encima de la carpa donde había cenado el equipo de rodaje" horas antes.