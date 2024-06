Un nuevo altercado violento con argelinos eleva la tensión en Son Gotleu

Un nuevo incidente violento ha puesto otra vez en pie de guerra a los vecinos de Son Gotleu. Cuatro jóvenes argelinos armados con palos y cuchillos amenazaron ayer por la noche a los viandantes con los que se cruzaban y causaron daños en un bar de la calle Indalecio Prieto propiedad de un ciudadano marroquí. La Policía Nacional tuvo que acudir con urgencia, aunque los responsables de los incidentes ya se habian escapado.

Según explica Mohamed, el propietario del bar que sufrió el ataque, los autores eran un grupo de argelinos que parecían estar bajo los efectos de la droga.

«Primero vino un chico solo», comenta el empresario. «Era la hora de cenar y el local estaba lleno. Le dijo al camarero que le diera comida gratis, y se la dimos, porque no queremos problemas. Pero luego se metió detrás de la barra y amenazó al camarero, así que le echamos a la calle y le dijimos que no volviera por aquí». Tras este primer incidente Mohamed avisó a la Policía. Acudieron varias patrullas y les acompañó a dar una batida por si veían al hombre que les había amenazado, pero no lo vieron.

«Volvió al cabo de una hora, sobre las once y media de la noche, cuando ya teníamos cerrado», prosigue el dueño del local. «Llevaba un palo de unos tres metros y le acompañaban otros tres chicos argelinos, todos con dos cuchillos, uno en cada mano». Segun explica el hombre, aunque acababan de cerrar el local, él y su empleado todavía estaban allí, en la calle. «Nos amenazaron con los cuchillos y el que llevaba el palo se puso a romper los letreros del bar y a golpear las barreras. Y cuando pasaba alguen por allí les hacían el ademán de clavarles los cuchillos».

Uno de los vecinos grabó la escena y los argelinos le persiguieron. Este hombre se metió en su casa, en la misma calle Indalecio Prieto, y los jóvenes entraron detrás de él. «Como no sabían en qué piso estaba, se pusieron a golpear con los cuchillos en todas las puertas», prosigue Mohamed.

Finalmente, varios vecinos bajaron a la calle y se enfrenaron a los agresores. «Al del palo le pegaron y sus amigos se escaparon».

Mohamed explica que el problema no son todos los argelinos. «Aquí hay algunos que viven desde hace treinta años, que trabajan y que sonlos primeros que no quieren saber nada de esta gente», comenta. «Pero desde hace unos dos años se han instalado en el barrio unos cuantos, pueden ser unos quince o veinte, que no trabajan, y que solo se dedican a robar y a provocar peleas. A estos no los queremos aquí, por eso en el bar hemos decidido que no los servimos más».

Mohamed lleva en España desde 2015 y abrió su bar en 2016. «Nunca había tenido problemas con nadie hasta que llegó esta gente. Por su culpa he tenido cerrado entre enero y mayo, porque te rompen mesas o intentan esconderse aquí después de un robo y se enfadan si les echas. Están peleados con todos los demás vecinos del barrio».’