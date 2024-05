Fallece un joven al caer de un undécimo piso de altura de un edificio de s'Arenal

Un joven de unos 25 años ha fallecido esta mañana al precipitarse desde la undécima planta de un edificio en la calle Marbella de s'Arenal de Palma. Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para tratar de determinar las circunstancias del incidente. Los primeros indicios apuntan a que se trataría de un suicidio.

El suceso ha ocurrido esta mañana, sobre las ocho, en un edificio de la calle Marbella, en la segunda línea de s'Arenal. El joven ha caído de una altura de once pisos hasta el entresuelo del edificio y ha fallecido prácticamente en el acto. Al lugar se han desplazado dotaciones del 061, pero los sanitarios no han podido hacer nada por él. Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han acudido al lugar y han iniciado una investigación para determinar lo ocurrido.

El joven estaba indocumentado, por lo que no ha podido ser identificado oficialmente. Aparentemente tenía unos 25 años de edad. Todavía no se ha podido confirmar si era residente en el edificio, aunque los investigadores han encontrado indicios de que se habría precipitado desde una altura de unos once pisos. El inmueble tiene trece plantas. Los primeros indicios recogidos por los investigadores apuntan a que se habría tratado de un suicidio.