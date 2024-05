La Fiscalía pide seis años de cárcel por violar a una joven en plena calle en Palma

La fiscal reclamó este viernes tras el juicio una condena de seis años de prisión para un hombre acusado de violar a una conocida en plena calle en Palma. La mujer acusó al procesado de forzarla a mantener relaciones sexuales pese a su oposición y el procesado alegó que fueron consentidas y que ella «llevaba la iniciativa» en todo momento.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 10 de septiembre de 2020. Según explicaron, los dos estuvieron esa noche con unos amigos comunes en un bar del Passeig Mallorca. Cuando el local cerró, ambos se dirigieron al domicilio de ella. La mujer explicó que fue él quien insistió en acompañarla. «Yo estaba bastante ebria. De pronto, me besó. Me bajó los pantalones, me sujetó los brazos y me penetró. Le dije que parase, pero siguió», relató la denunciante en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. La joven aseguró que en ningún momento dio su consentimiento al acusado ni se le insinuó. «Yo no tenía ningún interés en él», afirmó.

El sospechoso, por su parte, negó todas las acusaciones. Según su versión fue la chica quien le invitó a ir a su casa tras salir del bar. Durante el trayecto estuvieron besándose y abrazándose hasta que pararon en un portal. «Me desabrochó el pantalón y me hizo una felación», relató el hombre, quien afirmó que fue la joven quien «llevó la iniciativa» en todo momento. El acusado señaló que penetró a la chica a petición suya y que paró porque estaban en un lugar público. En su declaración rechazó haber forzado a la mujer a mantener relaciones.

La fiscal reclamó al final de la vista una condena de seis años de prisión por un delito de abuso sexual con penetración y una indemnización de 20.000 euros para la víctima. El abogado defensor solicitó la absolución. El caso quedó visto para sentencia.