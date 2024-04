Una joven acusa a su padrastro de abusos sexuales en Palma: "Se metía por las noches en mi cama"

Una joven ha acusado hoy a su padrastro, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, de abusar sexualmente de ella durante unos cinco años en su domicilio de Palma. "Me sentaba sobre él y me manoseaba. Por las noches venía mientras dormía, se metía en mi cama y me tocaba", ha explicada la víctima ante el tribunal. Según su versión, los tocamientos se sucedieron hasta que ella se marchó de la vivienda con 17 años. La Fiscalía imputa al hombre un delito de abuso sexual por el que reclama una condena de 12 años de prisión.

En su declaración, la joven ha detallado que los abusos comenzaron cuando la familia se mudó de Cuba a Mallorca en el año 2009. "En el verano tenía que hacer los deberes porque había suspendido y me sentaba en el ordenador sobre él. Se rozaba y me manoseaba", ha detallado sobre los primeros abusos. La chica ha explicado que el hombre entraba en su dormitorio por las noches y la manoseaba, hechos que ocurrían de forma habitual.

En el verano de 2011, cuando la joven inició una relación con un chico, el hombre se empeñó en comprobar si era virgen. "Por purísimo agotamiente le dejé. Me metió los dedos en la vagina y empezó a tocarse el miembro", ha narrado. La víctima ha asegurado que comentó la situación a su madre, que pidió explicaciones al hombre. "Le dijo que eran malinterpretaciones mías. Ella no me creyó entonces", ha señalado.

La joven ha contado que esta situación se prolongó hasta 2015, cuando ella tenía ya 17 años. Ha explicado que precisó asistencia psicológica y sufrió trastornos alimenticios, pero los ha desvinculado de los abusos, aunque ha dicho que sufrió "algunas secuelas". Además, ha justificiado no haber presentado la denuncia hasta seis años después, en 2021. "Tuve la sensación de que mi herida no iba a sanar si yo no ponía una denuncia", ha explicado.

Fue tras esta denuncia cuando la Policía Nacional puso en marcha una investigación y detuvo al encausado. Quedó en libertad, pero el juzgado le impuso una orden de alejamiento que sigue vigente.

"Empecé a dudar"

La madre de la joven y expareja del procesado, que tiene ahora 60 años, ha contado que inicialmente no creyó a su hija cuando esta le contó los abusos. "Él me dijo que era mentira. Quise creer en él y pensé que mi hija estaba exagerando. Le di un voto de confianza", ha detallado. "Pero empecé a dudar y a ver cosas raras, movimientos extraños", ha precisado. "Las cosas pasaban cuando yo no estaba en casa...", ha lamentado la mujer. El procesado ha pedido declarar en último lugar.

El fiscal, además de la condena de 12 años de prisión, pide que se inhabilite al hombre durante ocho años para cualquier actividad que conlleve contacto con menores, una medida de libertad vigilada por diez años, orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima por 15 años y una indemnización de 15.000 euros por los daños morales.