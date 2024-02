Toni Estela: "Durante años tanto yo como otros muchos niños fuimos violados por el mismo monitor de Nazaret"

"Durante unos diez años, entre principios y finales de los 80, tanto yo como otros muchos niños fuimos violados en reiteradas ocasiones por el mismo monitor de Nazaret". Toni Estela, el hombre que destapó las agresiones sexuales que sufrieron muchos de los chicos internos en el centro de menores de Palma, ha ratificado punto por punto esta mañana su denuncia en el juzgado que instruye el caso. "Solo espero que esto vaya adelante" ha comentado Estela a la salida del juzgado. "Que haya un juicio, y que al menos este hombre nos pida perdón". También ha expresado su agradecimiento a la justicia, "porque aunque han pasado más de cuarenta años, al menos me han escuchado"

La titular del juzgado de instrucción número 5 de Palma había citado esta mañana a Estela para que ratificar su denuncia. A su llegada al edificio judicial de Vía Alemania Estela se ha abrazado a José Méndez, otro antiguo interno de Nazaret, que denunció en un libro los abusos y malos tratos que sufrían los niños en el centro, y que ha acudido a darle apoyo

Una vez en el juzgado, Estela, representado por el abogado Francisco Fernández Ochoa, ha ratificado su denuncia. A preguntas del fiscal ha relatado que estuvo interno en Nazaret entre los once y los catorce años, a mediados de los 80. Durante este tiempo, según ha manifestado, sufrió repetidos abusos sexuales y violaciones por parte de uno de los trabajadores, F.C.M.C., que en aquella época tenía entre veinte y treinta años.

"Me han preguntado si se trataba de tocamientos o penetraciones", explica Estela a la salida del juzgado, "y yo he explicado que eran las dos". Estela ha manifestado que sufría estas agresiones sexuales tanto en el centro de menores como en la casa del denunciado, en Son Sardina, adonde se llevaba a algunos de ellos los fines de semana, y en acampadas que hacían por sa Calobra y otras zonas de Mallorca. Estela manifiesta también que, los fines de semana que pasaban en casa del denunciado, les llevaba también a un bar de la calle Joan Miró, donde los niños eran abusados por otros hombres.

El denunciado, que en la actualidad tiene 68 años, ya fue citado a declarar en el juzgado el pasado mes de septiembre. El hombre negó todas las acusaciones y a la salida se limitó a manifestar: "Todo es mentira".

El centro de menores Nazaret, en Palma. / B. Ramon

Las acusaciones de Estela han sido confirmadas a Diario de Mallorca por otros hombres que estuvieron internos en Nazaret durante los años 80, y que manifestaron que habían sido víctimas de violaciones por parte del mismo hombre durante aquel tiempo. Afirman que serían decenas los niños que habrían sufrido las agresiones sexuales reiteradas a lo largo de una década, lo que lo convertiría en el peor caso de pederastia de la historia de Mallorca. Sin embargo, Estela es el único que ha presentado una denuncia formal hasta ahora.

Juristas consultados coinciden en que el caso no tiene un recorrido penal, ya que los hechos están ampliamente prescritos. El denunciado difícilmente será juzgado a no ser que aparezcan denuncias posteriores. En cualquier caso, Estela se mantiene firme en sus denuncias y aboga por una reforma de la ley para que los abusos sexuales a niños no prescriban,

"Puede ser que no vaya a la cárcel, pero voy a hacer todo lo posible para que vaya a juicio y nos pida perdón a todos", afirma. Estela ha expresado también su agradecimiento a la justicia, "porque después de más de cuarenta años de silencio, por fin he podido contar lo que me pasó a mí y a otros muchos niños, y al menos nos han escucado