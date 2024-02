"Mi más sinceras disculpas a las víctimas y a los damnificados. Tengo una patología con la imposibilidad de controlar mis impulsos". Con estas palabras, un pederasta, de 36 años, se ha excusado este lunes en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia de Palma después de haber sido condenado a 24 años y medio de cárcel por haber captado a diversas menores por internet y haber agredido sexualmente a una de ellas. El fiscal ha rebajado su petición fiscal inicial de 47 años de cárcel a la mitad, después de alcanzar un acuerdo de conformidad con el abogado de la defensa del acusado, por los delitos relativos a la prostitución, agresión sexual, contra la salud pública y amenazas.

Los hechos que se han juzgado este lunes en la Audiencia de Palma se remontan al 8 de septiembre de 2019. El ahora condenado contactó con una menor de 12 años a través de una red social. A continuación le ofreció dinero para verse a solas, aunque ya era sabedor de la edad de la niña. La finalidad era mantener relaciones sexuales. Al día siguiente volvió a contactar con ella a través de videollamada, sin enseñar el rostro. Se citó con ella a las cuatro de la tarde para verse en la Playa de Palma.

El hermano de la víctima, al ver que esta escribía muchos mensajes, le pidió el teléfono. Una vez que este leyó los mensajes del ahora condenado, acudió con su hermana a la Comisaría de la Policía Nacional de la Playa de Palma para interponer la correspondiente denuncia. Los agentes trataron de contactar con el pedófilo, pero este había dado indicaciones falsas.

En agosto de 2020, este pederasta contactó con otra menor de 14 años por medio de la misma red social. Él entonces se hizo pasar por un chico de 17 años e intercambiaron sus números de teléfono. Las conversaciones las prosiguieron por medio de WhatsApp. El pedófilo le decía que tenía muchos negocios y le ofreció diversos regalos para que se vieran a solas con la finalidad de tener relaciones sexuales.

El plan del pederasta se truncó abruptamente. La expareja del procesado le había denunciado ante la Policía Nacional el 29 de agosto de dicho año por quedar con menores para tener relaciones sexuales con ellas. De hecho esta se puso en contacto con la última víctima. Le dijo la verdadera edad del pedófilo y le recalcó que "no tenía un duro".

El 13 de septiembre de 2020, tres menores de 14, 15 y 16 años paseaban por la Playa de Palma y se pusieron en contacto con el pedófilo para que les vendiera marihuana. La más joven se encargaría de hacer la compra. El punto de encuentro fue un parque de la zona. Él le ofreció cinco euros de esta sustancia y le dijo que ya se lo pagaría otro día. Dos días después, el 15 de septiembre, las tres menores decidieron volver a comprarle la droga. Dos de ellas no querían subir a la vivienda. La más joven fue, de nuevo, la que acudió. Este le entregó más marihuana de la que habían acordado por vía telefónica. Él le dijo que no le entregaría más cannabis sativa "por la cara".

"La mataría a ella y a su familia"

Cuando la menor se disponía salir, el pedófilo la cogió con fuerza de una muñeca y, en tono amenazador, él dijo que no saldría de la casa si no le había una felación y cerró la puerta. Cerró la puerta y no le dejó salir. Ante el miedo que le despertó, la menor accedió a sus pretensiones. Ella le dijo que no de denunciarla, pero le pidió por favor que le dejara marchar. El pederasta le dijo que si lo hacía "la mataría a ella y a su familia". Ella le bloqueó en las redes sociales, pero contactó con una amiga de esta y le dijo que "una bala valía un euro".

En septiembre de 2020, el pedófilo contactó con una menor de 15 años a la que le vendió marihuana. Le dijo que si subía a su casa y se acostaba con él se la regalaría. También le ofreció 100 euros para que acudiera y el supuesto regalo de un móvil. Ella no acudió.

El 8 de diciembre de 2018, el encausado contactó en la red social con una menor de 15 años. El pedófilo dijo tener la misma edad que ella. Le ofreció 60 euros para tener un encuentro sexual y ella le bloqueó.

581 fotos de menores desnudos

El 12 de marzo de 2020 se realizó el volcado del móvil del ahora condenado. En el examen del terminal se encontraron conversaciones de mensajería instantánea del pederasta con algunas de sus víctimas. En una de ellas ofrecía 60 euros a una menor para que le hiciera una felación. También se recuperaron 581 fotografías de menores de edad desnudos realizando prácticas sexuales.

En sus conclusiones durante el juicio celebrado en la Audiencia de Palma, el fiscal retiró la acusación de ciberacoso, por la que pedía cuatro años de cárcel por cada una. También apreció la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso de cuatro años en celebrarse la vista oral desde que sucedieron los hechos.