Un hombre ha aceptado una pena de un año y medio de prisión por embestir con su coche a un vehículo policial en la salida del poblado de Son Banya, en Palma, en 2021, ocasionando grandes daños materiales y lesiones de distinta gravedad a los agentes. La sentencia le impone también la retirada de carné durante tres años y el pago de una indemnización de 10.000 euros. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha ejercido la acusación particular a través del letrado Eduardo Luna.

Los hechos ocurrieron en 2021. Una patrulla policial dio el alto a un coche que salía del poblado de Son Banya, pero el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga. Los policías salieron tras él, lo que dio pie a una peligrosa persecución en la que el fugitivo circuló a gran velocidad y puso en riesgo a otros conductores. Finalmente, cuando se vio acorralado por los agentes, embistió intencionadamente contra su vehículo, que sufrió grandes desperfectos. Los dos policías que estaban en su interior sufrieron lesiones de distinta consideración.

El hombre fue finalmente juzgado en Palma el pasado viernes, donde llegó a un acuerdo con la fiscalía y se reconoció autor de los delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos del alcohol, atentado conra agentes de la autoridad y lesiones. El hombre aceptó una pena de un año y medio de prisión, la retirada de carné durante tres años y el pago de una indemnización de 10.000 euros por los daños ocasionados.

El SUP ejerció la acusación particular a través del letrado Eduardo Luna, que logró para el policía al que representaba una indemnización de 3.600 euros. El sindictato lleva cuatro años ejerciendo la acusación particular en los casos de policías agredidos mientras realizan su labro.