El agresor de la ballesta de Sóller sufría un brote psicótico y es inimputable

El agresor de la ballesta de Sóller sufría un brote psicótico y no era consciente de sus actos, según el informe del médico forense que lo examinó en el hospital horas después del grave incidente. El encausado, que se atrincheró en su domicilio con su madre como rehén cuando iba a ser detenido por un supuesto caso de acoso y agresión sexual, no es imputable por la enfermedad mental que padece, según este dictamen. El juez de guardia de Palma acordó el viernes por la noche, tras recibir la documentación médica, su puesta en libertad. El hombre, de 49 años, permanece ingresado bajo atención psiquiátrica y medicado en Son Espases, donde está previsto que siga durante varias semanas.

El acusado irrumpió el pasado miércoles por la noche en casa de una vecina suya armado con un cuchillo. Echó la puerta abajo y amenazó a la chica. Varios familiares de la mujer consiguieron echarle y la víctima denunció lo ocurrido esa misma noche.

La Guardia Civil acudió el jueves a primera hora de la mañana al domicilio del acusado, en la calle Moragues, para detenerlo por un delito de amenazas y una agresión sexual, por unos tocamientos una semana antes. El hombre se atrincheró entonces en el inmueble con su madre, de 85 años y con movilidad reducida, como rehén. Su resistencia provocó una gran movilización de agentes, tanto del instituto armado como de la Policía Local, que acordonaron la zona y movilizaron a un equipo de negociadores. Intentaron calmarlo, pero el acusado les disparó varias flechas con una ballesta. Gritaba que era Lucifer y que iba a matarlos a todos.

Tras unas horas de tensión, la Guardia Civil optó por irrumpir en la casa y reducir al hombre. Estaba muy alterado y los efectivos sanitarios tuvieron que sedarlo antes de trasladarlo a Son Espases, en cuya unidad de psiquiatría quedó ingresado bajo custodia policial.

La Guardia Civil remitió el viernes su atestado al juzgado de guardia y un médico forense se desplazó al hospital para examinar al detenido. Llegó a la conclusión de que había actuado en pleno brote psicótico y que no era responsable de sus actos, por lo que en principio no se le puede imputar delito alguno. Debido a su estado, no podía prestar declaración sobre lo ocurrido. El magistrado acordó entonces su puesta en libertad, a la espera de recibir los informes definitivos sobre la salud mental del hombre.

El agresor continúa ingresado en Son Espases. Los médicos le han pautado una fuerte medicación y no está previsto que le den el alta hasta dentro de varios días.