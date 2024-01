Un motorista de 47 años de edad ha muerto esta madrugada como consecuencia de un accidente de tráfico, ocurrido a la altura de la localidad de Lloseta, según han confirmado fuentes del 061. En el accidente no se ha visto implicado ningún otro vehículo, por lo que se teme que la víctima perdió el control de la moto, cayó al suelo y como consecuencia de dicha caída falleció. El cuerpo fue localizado junto a unos matorrales.

Este suceso se ha descubierto alrededor de las cinco de la mañana, pero se teme que el accidente se produjo mucho antes. Se da la circunstancia que ha sido la familia la que ha encontrado el cuerpo sin vida. Al no volver la víctima a su domicilio y al no contestar a las llamadas telefónicas, la familia inició la búsqueda del motorista. Realizó la misma ruta que hacia el hombre para regresar a su domicilio. Así ha sido como se ha localizado en un punto determinado de la carretera la motocicleta que conducía. A poca distancia ha aparecido el cuerpo de la víctima.

Inmediatamente se ha avisado a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios. Cuando llegaron los servicios de emergencia solo se pudo certificar la muerte de la víctima.

También tuvieron que actuar los bomberos del Consell de Mallorca, debido a que el cadáver se encontraba en un lugar de difícil acceso, junto a unos matorrales y era difícil su rescate. Los bomberos tuvieron que cortar varias ramas para acceder al cuerpo y poder rescatarlo.

Se han vivido momentos de una gran carga emocional, ya que varios de los familiares estaban presentes mientras se procedía al rescate del cuerpo del motorista fallecido.