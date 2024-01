Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado martes a un ciudadano español que presuntamente encañonó a la empleada de un banco del centro de Palma con una pistola cuando le dijo que no podía extraer dinero de la cuenta sin mostrar ninguna documentación. Cuando los policías localizaron al individuo comprobaron que el arma con el que había amenazado a la mujer no era de fuego real, sino de airsoft. También llevaba encima 67 gramos de hachís, por lo que quedó detenido por intento de atraco y un delito contra la salud pública.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron sobre las once de la mañana del pasado día 2 en una oficina bancaria del centro de Palma. Un hombre se dirigió a una cajera y le comentó que había perdido sus documentos de identidad y su tarjeta bancaria, y preguntó cómo podía extraer dinero de su cuenta sin ellos. La empleada le comunicó que no era posible, y el hombre respondió airado. Mientras insistía en obtener dinero sacó una pistola que llevaba en el bolsillo y encañonó con ella a la mujer. Le dijo que estaba cargada, que atracaría el banco y que si no lo hacía era porque sabía que ella no tenía acceso a dinero en efectivo. Tras el incidente se marchó sin ningún botín.

Cuando la Policía fue alertada se realizaron varias batidas por los alrededores y una patrulla localizó a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso en un restaurante cercano. Cuando los agentes le cachearon comprobaron que llevaba encima una pistola, aunque resultó que no era de fuego real, sino de airsoft. También le encontraron 67 gramos de hachís, por lo que quedó detenido por los delitos de tentativa de robo con violencia y contra la salud pública.

El Grupo de Atracos de la Policía se hizo cargo de la investigación del caso. Tras tomar declaración a los empleados de la oficina bancaria comprobaron que se trataba de un cliente habitual, conocido por haber protagonizado incidentes anteriores, ya que mostraba frecuentes faltas de respeto a los trabajadores y se quejaba de constantes problemas en su cuenta.

El individuo había comentado que poseía varias armas de fuego, por lo que los investigadores realizaron un registro en su domicilio, si bien no encontraron ninguna. El hombre cuenta con numerosos antecedentes policiales, aunque ninguno por hechos similares.