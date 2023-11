«En cuanto abrí la puerta, grité ¡fuego, fuego! para alertar a dos clientes y a mis tres compañeras». Con estas palabras describía Ruth el descomunal sobresalto que le había supuesto toparse este jueves con el incendio en el centro de estética de Palma donde trabaja. Las llamas han asomado por las ventanas y han causado una gran alarma en la calle Jaume III y en el Paseo de Mallorca. Todo el edificio ha tenido que ser desalojado por completo como medida de precaución.

El siniestro se ha iniciado sobre la una y media de la tarde en el centro de estética Marta Sabater, situado en el entresuelo segundo del número 14 del Paseo de Mallorca. Una vela se ha caído sobre una chaqueta y esta ha comenzado a arder. Dos estancias han quedado seriamente dañadas por la acción del fuego. El resto de las instalaciones han quedado afectadas por el humo. Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales.

En el momento de iniciarse el fuego se encontraban en el interior del centro de estética dos clientas, la dueña y tres trabajadoras. Una de las empleadas ha sido a atendida por las asistencias sanitarias y una usuaria ha sufrido un ataque de ansiedad.

Un dispositivo especial de emergencias se ha activado rápidamente en torno al edificio donde había tenido lugar el incendio. Bombers de Palma han desplazado una autobomba y una autoescalera, aunque este vehículo no ha tenido que ser desplegado.

También se han movilizado con celeridad agentes de la Policía Nacional, de hecho la Jefatura Superior de este Cuerpo se encuentra situada justo enfrente. Asimismo han acudido efectivos de la Policía Local de Palma para tratar de regular la circulación en ese punto neurálgico comercial del centro de Ciutat. Los policías también han colaborado en el inmediato desalojo de todas las plantas del número 14 del Paseo de Mallorca.

Una rápida actuación

La rápida actuación de los servicios de extinción ha contenido las llamas en el interior de dos estancias. El mobiliario ha resultado seriamente dañado. Mientras que el resto de las dependencias solo ha sido afectado por el humo.

«Llevo aquí 45 años y es la primera vez que ocurre algo así», ha señalado Marta Sabater, la propietaria del centro de estética avanzado que lleva su nombre. Sabater se ha congratulado de que no hubiera ninguna persona afectada y de que los daños no hubieran sido muy cuantiosos mientras trataba de sobreponerse al susto. «Lo primero es que las clientas y las trabajadoras están todas bien y han podido salir. El fuego solo ha afectado a una parte del mobiliario, pero por suerte no ha tocado a los aparatos», ha abundado.

Mientras, las dos clientas que estaban en el interior han bajaron a la cafetería situada junto al número 14. «Les he dado un vaso de agua para que se tranquilizaran. Estaban muy nerviosas», ha indicado una camarera del establecimiento.