La Fiscalía pide mayores penas por la muerte del legionario mallorquín

La Fiscalía solicitó ayer mayores penas para los militares implicados en la muerte del legionario mallorquín Alejandro Jiménez Cruz, fallecido a los 21 años el 25 de marzo de 2019 tras recibir un disparo efectuado por su propio sargento durante unos ejercicios en el campo de entrenamiento de Agost, en Alicante. La vista por los recursos a la sentencia, que condenó solo al sargento a una pena mínima, se celebró ayer por la mañana en la sala V de lo Militar del Tribunal Supremo.

La acusación particular, que representa a la familia de Alejandro, había recurrido la sentencia al considerar que los hechos que declaró probados el Tribunal Militar de Sevilla el pasado mes de mayo no se ajustaban a las penas que finalmente impuso la sentencia.

El único condenado fue el sargento, a dos años y ocho meses de prisión por un delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte, y a otros catorce meses por abuso de autoridad, por las presiones que sufrió el legionario que colaboró con la Guardia Civil en la investigación. Los otros seis acusados resultaron absueltos.

Durante la vista de ayer en el Tribunal Supremo, el fiscal coincidió en la apreciación de la acusación particular, y manifestó que la actuación del sargento, que según declaró probada la primera sentencia disparó en abanico hacia sus propios soldados cuando el ejercicio ya había finalizado, no podía ser penada a menos de cuatro años de cárcel. La Fiscalía coincide también en que la conducta del capitán de la compañía, al que la sentencia considera autor de numerosas irregularidades, como saltarse el precinto de la Guardia Civil, realizar una reconstrucción previa antes de la llegada de los agentes y ordenar a los soldados que alteraran sus posiciones, no pueden quedar impunes. A esta retahíla de delitos el fiscal añade una falta muy grave por reportar falsas novedades a su superior, al mantener que Alejandro Jiménez había recibido un disparo en la axila, justo donde no le cubría el chaleco, cuando realmente el impacto le alcanzó en el pecho y atravesó el chaleco, que no tenía las placas metálicas de protección.

La interpretación de la Fiscalía coincide con la acusación particular, que solicita una pena de diez años de cárcel para el sargento por un delito de homicidio doloso y cuatro cargos de abuso de autoridad. Para el resto de acusados -el capitán, dos tenientes, un cabo y tres soldados- pide condenas por delitos de obstrucción a la justicia (por las maniobras que realizaron para entorpecer la investigación de la Guardia Civil), desobediencia a la autoridad y deslealtad.

El Supremo dictará una resolución en las próximas semanas.