El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha juzgado esta mañana a un feriante, llamado Juan Antonio C.G., natural de Sevilla, que está acusado de abusar sexualmente de una joven que sufre una profunda discapacidad psíquica, además de tenerla encerrada durante más de un día en su caravana. La fiscalía reclama una condena de seis años de prisión.

Los hechos ocurrieron en la noche del día 24 de agosto del año 2017. En esas fechas se estaba celebrando la feria de s’Illot, donde el acusado trabajaba en el mantenimiento de las atracciones. Según la acusación, el feriante conoció esa noche a la mujer, que reside en la zona, y la convenció para que lo acompañara hasta su caravana, que es donde dormía. Allí empezó a realizarle tocamientos, impidiéndole que la mujer pudiera salir. A continuación le quitó la ropa para verla desnuda y le dio un beso.

La mujer no fue liberada hasta 24 horas más tarde. Fue localizada por sus hermanos, que se alarmaron al descubrir que la víctima no había dormido en el domicilio de sus padres.

El acusado, que niega la agresión sexual, ha detallado que conocía a la mujer porque solía acudir con frecuencia a la feria. Explicó que fue ella quien le comentó que se había peleado con su padre y que no quería volver a su casa a pasar la noche. Aunque intentó convencerla de que se marchara a su casa, “pero ella me respondió que su padre le pegaba y no quería volver”. Ante esta situación, según el acusado, decidió cederle su casa, donde pasó la noche.

El acusado negó que mantuviera cerrada a la mujer en la caravana. “Siempre estaba abierta, porque se me rompió la cerradura”, alegó. Explicó que por la mañana la víctima le acompañó hasta Palma, donde tenía una cita médica. De regreso la invitó a comer y en el trayecto de vuelta se encontró con una hermana de la joven, sin que le dijera que estaba con él en contra de su voluntad.

Cuando regresaron a s’Illot, la mujer en lugar de volver a su casa, regresó a la caravana. Cuando sus hermanos la encontraron ella estaba desnuda. “Quise ayudarla”, incidió el acusado, que negó que hubiera realizado tocamientos a la mujer, ni que la tuviera retenida en su caravana. Eso sí, reconoció que uno de sus compañeros le advirtió que tendría problemas si invitaba a la mujer a su domicilio. También confesó que se dio cuenta que la mujer sufría una profunda discapacidad.

A pesar del esfuerzo del tribunal y de una trabajadora social fue imposible tomarle declaración a la víctima, ante su negativa a hablar y a recordar estos hechos que ocurrieron hace más de seis años.

El tribunal escuchó el testimonio de los dos hermanos de la mujer, que detallaron que al descubrir que su hermana no había dormido en casa se asustaron y empezaron a buscarla. Hablaron con varias personas y averiguaron que había ido a la feria de s’Illot. Los hermanos hablaron con el acusado, que les dijo que no había visto a la chica. Al rato, volvieron a hablar con él y esta vez sí confesó que su hermana estaba en la caravana. Uno de los testigos dijo que la puerta del domicilio estaba cerrada, desmintiendo la afirmación del feriante que aseguró que la cerradura estaba estropeada y la puerta siempre estaba abierta.

El juicio quedó suspendido a la espera de que especialistas puedan tomarle declaración a la mujer.