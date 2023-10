Agentes de la Policía Local de Palma identificaron el pasado martes a un ciudadano italiano de unos 50 años que fue sorprendido in fraganti cuando sustraía el dinero del cepillo de la iglesia de Sant Jaume, en el centro de Palma. El individuo había sido ya visto varias veces hurtando el dinero de las limosnas, aunque siempre había escapado.

El hombre había desarrollado un método artesanal para sustraer el dinero del cepillo de la iglesia, que está junto a la entrada del templo. Se trata de un recipiente largo y estrecho, y los donativos quedan en el fondo. El ladrón utilizaba un metro metálico enrollable con la punta untada con pegamento. Introducía el metro hasta el fondo y «pescaba» así los billetes que se quedaban pegados.

A lo largo de los últimos días los feligreses de la iglesia le habían sorprendido robando el dinero del cepillo. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trataba de mujeres de avanzada edad, incapaces de retenerle, por lo que el hombre se pudo escapar sin problemas.

Sorprendido in fraganti

El pasado martes, algunos de los parroquianos le vieron de nuevo hurgando en el interior del cepillo y avisaron a la Policía Local de Palma. Una patrulla que se encontraba en la zona acudió a toda prisa al lugar y sorprendió al hombre in fraganti. Los agentes le intervinieron el metro y treinta euros que acababa de sacar.

El hombre no quedó detenido ya que la escasa cantidad de dinero sustraído hace no los hechos no alcancen la calificación de delito, aunque fue identificado. Posteriormente el sacristán de la iglesia acudió a la sede de la Policía Local para presentar la denuncia, y el informe ha sido remitido a un juzgado de Palma.