Un exhibicionista aprovechó que se topó a cuatro menores en un cajero automático de Palma para masturbarse ante ellos. Poco le importó que la madre de dos de ellos y tía de los otros dos estuviera allí presente y perseveró en su actitud onanista. El individuo, de 52 años, ha aceptado en el juicio celebrado este jueves en los Juzgados de Vía Alemania una pena de seis meses de prisión por un delito de exhibicionismo. No obstante la condena ha quedado en suspenso y no ingresará en la cárcel si no comete ningún otro delito en los próximos dos años y abonar la indemnización de 200 euros a cada uno de los pequeños.

Los hechos por los que el procesado ha sido condenado este jueves en el Juzgado de lo penal número siete de Palma tuvieron lugar sobre las 22.30 horas del pasado 23 de febrero en un cajero automático de una sucursal bancaria situada en la calle Indalecio Prieto del barrio palmesano de Son Gotleu. Una mujer había acudido a la entidad bancaria junto con sus dos hijos, de siete y cinco años, y sus dos sobrinos, de nueve y seis años. De repente, un exhibicionista apareció por el lugar y, a nte la atónita mirada de los cuatro menores, comenzó a masturbarse frete a ellos. Ante la obscena situación que tenía ante sus ojos y los de los niños, la madre y tía de los pequeños llamó a la Policía Nacional. Una patrulla policial se personó rápidamente en el lugar y los agentes detuvieron a este sujeto por un presunto delito de exhibicionismo ante menores. En un principio, el fiscal solicitaba para el acusado una pena de diez meses de prisión y reclamaba una indemnización de 200 euros para cada uno de los cuatro niños que presenció al hombre masturbándose ante ellos. Fruto de un acuerdo de conformidad entre las partes, la pena se ha reducido a seis meses de prisión. No obstante no ingresará en la cárcel si hace frente a la responsabilidad civil y no comete ningún otro delito en los próximos dos años.