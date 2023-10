La Policía Local de Palma se incautó de un total de 2.189 prendas falsificadas en las inspecciones realizadas la semana pasada en distintos comercios de Can Pastilla y s'Arenal. Los agentes descubrieron irregularidades en once de los diecinueve establecimientos examinados.

El operativo se llevó a cabo la semana pasada, según informa la Policía Local de Palma. Entre las cuatro de la tarde y las once de la noche, los agentes examinaron diecinueve comercios turísticos de Can Pastilla y s'Arenal en busca de prendas falsificadas. Para ello los policías fueron acompañados de un perito experto en infracciones contra la propiedad industrial. Durante las inspecciones encontraron prendas falsas en once de los establecimientos.

Se trataba de camisetas, bolsos, carteras, mochilas, gorras y cinturones. En total se intervinieron 2.189 prendas falsificadas de conocidas marcas. Los agentes instruyeron nueve informes por delitos contra la propiedad industrial que serán remitidos al juzgado.