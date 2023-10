Dos jóvenes argelinos se han sentado este viernes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Palma para responder de un presunto atraco a un hombre en el Parc de ses Estacions de Palma. Los asaltantes le habrían sustraído la cartera y el móvil y le habrían causado un profundo corte en una mano con un cuchillo. La fiscal ha pedido cinco años de prisión para cada uno de ellos por los presuntos delitos de robo con violencia e intimidación y de lesiones.

Durante su comparecencia en la Sala los dos procesados han negado negaron categóricamente haber participado en dicho atraco. «No me he jugado la vida en el mar saliendo de mi país para venir a atracar. He venido a España a trabajar», ha recalcado uno de los encausados durante su alocución. El otro se ha manifestado en términos similares y también ha negado haber asaltado al denunciante.

Puñetazos y patadas

Los hechos que se han juzgado este viernes tuvieron lugar sobre las siete de la mañana del pasado 19 de julio en el Parc de ses Estacions de Palma. De acuerdo con el escrito de acusación de la fiscal, los dos acusados habrían propinado puñetazos y patadas a la víctima cuando esta estaba tumbada en un banco. Ante la resistencia que opuso el afectado, uno de ellos le habría apuñalado entre los dedos de una mano.

«Me estuvieron amenazando después de robarme y tenía la mano sangrando, pero les seguí hasta la plaza de las Columnas», ha declarado el denunciante. Tras ver que los presuntos atracadores se introducían en una casa okupada le dijo a una persona que avisaran al 091. Numerosos agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta allí y detuvieron a los presuntos asaltantes.