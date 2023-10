La madre de una menor de 13 años, presuntamente violada en al menos siete ocasiones por su sobrino, ha declarado este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma que su sobrino le habría reconocido los hechos. "Cuando le confronté y le dije lo que me había dicho mi hija, me pidió perdón y me dijo que iba a empezar una nueva vida, se iba a ir de casa e iba a buscar un piso", ha afirmado. En cambio el procesado ha negado durante su comparecencia que hubiera agredido sexualmente a su prima y ha aludido a "otro chico. El fiscal pide para el encausado una pena de 103 años de prisión por siete presuntos delitos de agresión sexual a menor de 16 años y otro de revelación de secretos.

Después de la declaración de la menor, celebrada a puerta cerrada, la madre de esta ha declarado que su hija le confesó que su primo abusaba de ella. "Me dijo que su primo le tocaba las piernas, le hacían tocamientos por todo el cuerpo y le había metido los dedos". La progenitora ha asegurado que su hija se derrumbó en el momento de la confesión y que ella se quedó muy afectada. "Me contó que su primo se metía en su habitación por la ventana de la terraza mientras todos dormían". Por su parte, el procesado ha negado categóricamente que hubiera agredido sexualmente a su prima cuando esta contaba con 13 años de edad. "No tiene sentido que me denuncie falsamente a mí", ha asegurado durante su comparecencia ante el tribunal. "Nunca hice nada con ella" "La niña dijo que supuestamente la toqué, pero nunca hice nada con ella", ha afirmado el encausado. De hecho este ha reconocido que tuvo que abandonar el domicilio de los tíos por no haber cumplido las normas de convivencia. En su lugar ha arremetido contra la denunciante. "Me pone el nombre a mí, pero yo creo que era otro de los chicos que subía a casa", ha asegurado. Los hechos que se han juzgado este martes en la Audiencia de Palma habrían tenido lugar durante el mes de julio de 2021. El acusado, de acuerdo con el escrito del fiscal, se habría aprovechado de que en esos momentos se encontraba residiendo en casa de sus tíos para, presuntamente, agredir sexualmente a su prima en al menos siete ocasiones. Por cada uno de estos delitos solicita la pena de 14 años de prisión. A estos habría que sumar otros cinco por un presunto delito de revelación de secretos, al subir a una red social y enviarle al hermano de la víctima fotos íntimas de esta en lencería, a través de una cuenta falsa. El procesado también ha negado taxativamente que hubiera utilizado esta cuenta falsa para enviarle las fotos íntimas de su prima en lencería al hermano de esta. De hecho también ha desmentido que le hubiera tomado fotografías de ella con esta vestimenta íntima.