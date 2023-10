Un hombre de 55 años de edad falleció el pasado jueves en el hospital de Son Espases, como consecuencia de las lesiones sufridas el viernes de la semana pasada en un bar de Cala Millor. La víctima, que es de nacionalidad española, tuvo una disputa física con un hombre mucho más joven que él, de 31 años. Aunque al principio se pensaba que las lesiones que presentaba no eran graves, al final se comprobó que tenía una grave fractura craneal. Desde que el herido ingresó en el hospital su estado se fue deteriorando, hasta que finalmente falleció. Esta disputa se produjo en el interior de un bar. El cliente más joven le propinó varios puñetazos a su oponente. La mayoría de golpes conectaron en la cabeza de la víctima. El herido no quiso ser evacuado al hospital. Se trasladó a su domicilio, pero al día siguiente un familiar lo encontró inconsciente en la cama. Ya no volvió a recuperar la conciencia. El presunto agresor fue detenido y ahora está en prisión.