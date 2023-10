Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Palma, detuvieron el pasado miércoles a dos menores de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia. La víctima fue un joven, que fue amenazado con una navaja.

Según ha detallado la Policía, los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada en la barriada de Can Redó, en Palma. Los dos menores abordaron a un joven por la espalda. Uno de ellos portaba una navaja y, además, se había colocado un pasamontañas para que no le identificaran. Mientras tanto, el otro menor se negó a utilizar en el asalto la tabla de madera que llevaba. Su compinche se quejó de que no quisiera utilizar dicha tabla, hasta el extremo de que se la fracturó al golpearla contra el cuerpo de su amigo, al tiempo que le decía “eres un cagón”.

Mientras tanto, el menor más agresivo cogió a la víctima por la espalda y le ordenó que le entregara las cosas de valor que llevaba. En el momento que estaban cometiendo el atraco los menores observaron la presencia de un vehículo policial. Ante esta situación salieron corriendo, pero facilitar su huida arrojaron al suelo, bajo un coche, una navaja, el pasamontañas y la madera.

De inmediato acudieron al lugar dos patrullas de la Policía Nacional y otra de la Policía Local. Lo primero que se hizo fue atender a la víctima, que detalló lo que le había ocurrido y señaló las características físicas de los dos asaltantes.

Las patrullas policiales realizaron batidas por las calles de la barriada. Finalmente, se logró localizar a dos menores, que resultaron ser los presuntos autores del asalto violento. Fueron detenidos tras una persecución a pie, ya que intentaron huir al observar la presencia policial. Han sido entregados a la fiscalía de Menores.

Uno de los dos detenidos es conocido por la Policía, ya que no es la primera vez que delinque.