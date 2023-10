El atracador del crimen de Porreres coge la escopeta y explica su posición: "El viejo nos apuntó así"

Freddy Escobar, el hermano de Mauricio, el joven que murió en el asalto de Porreres, también participó en la reconstrucción del crimen. Pero su versión no coincidió con la que previamente había contado Pau Rigo.

El joven colombiano explicó que era él quien estuvo en el sótano con Rigo cuando les abrió la caja fuerte, mientras su hermano estaba en la planta baja. En un momento determinado el anciano también subió a la planta superior y cogió la escopeta.

"Estábamos subiendo la escalera y yo iba detrás de mi hermano. Vimos a ese señor que nos estaba apuntando con el arma. Nos quedamos los dos quietos y en ese momento se produjo el disparo". Freddy negó que el asalto se produjera en un ambiente de violencia, como había detallado el anciano, y que era incierto que no se sintieran satisfechos con el botín que habían conseguido y no buscaban más dinero".

El delincuente recordó que todo transcurrió en unos segundos. Pau Rigo les apuntó con el arma y disparó, alcanzando a su hermano en el abdomen. "Mauricio se abalanzó sobre el hombre e intentó quitarle el arma. En el forcejeo lo dos cayeron al suelo. Mi hermano me dijo que se moría". Freddy también detalló la posición exacta con la que el anciano les apuntó con el arma antes de disparar. El joven interpretó el papel del anciano sujetando la misma escopeta (descargada) que mató a su hermano. "Cuando mi hermano estaba en el suelo el anciano intentó cargar de nuevo la escopeta. En ese momento agarré la pata de cabra y me abalancé sobre él para arrebatarle el arma". Ese forcejeo, que empezó en el salón, se trasladó después a la habitación. El joven golpeó con tanta fuerza al anciano que llegó a dejarle inconsciente. Después "agarré el arma, levanté a mi hermano, cogí el dinero y me marché". Salieron por una puerta diferente por la que habían entrado.

Freddy Escobar sostuvo que la reacción del anciano fue exagerada. "No fuimos violentos. No es cierto que golpeáramos a la mujer. Solo le dije que estuviera tranquila, que no pasaría nada, que solo veníamos por el dinero". El joven también recordó que el anciano se había mostrado hasta ese momento muy colaborador con ellos, hasta el extremo de que se dirigió a su coche para coger las llaves de la caja fuerte, volvió a entrar y les facilitó el acceso al dinero. "Nosotros sabíamos que tenía dinero, pero no cuanto había. Si hubiéramos sabido que guardaba más dinero habríamos sido mucho más violento y no fue así".

En la reconstrucción se le insistió muchas veces que describiera la actitud del anciano mientras les apuntaba con la escopeta. "Nos dijo que nos iba a matar. Se dio cuenta que nos quedamos parados mientras nos apuntaba y después disparó". El joven abandonó la vivienda. Dejó a su hermano junto a la puerta y huyó con el dinero. Le recogieron sus dos cómplices, que le acompañaron hasta Palma. Días después se entregó a la Guardia Civil

El jurado popular se creyó más su versión que la que explicó el anciano. El joven se encuentra en estos momentos en prisión.