Detenida por no auxiliar a su marido fallecido en Can Picafort

La Guardia Civil arrestó el pasado sábado a una mujer alemana de 65 años por un delito de omisión del deber de socorro, por no auxiliar a su marido, que al parecer falleció por causas naturales en su domicilio de Can Picafort. Los investigadores de la Benemérita determinaron que la mujer no llamó a los servicios de emergencia cuando la víctima sufrió un empeoramiento en su enfermedad que le causó la muerte y posteriormente manipuló el cuerpo y limpió la habitación.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del pasado sábado en un domicilio de la calle Almirante Cervera de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida. En la casa apareció el cadáver de un ciudadano alemán de 73 años. Tras tener conocimiento de lo ocurrido acudieron al lugar agentes de la Policía Local de Santa Margalida y de la Guardia Civil, que abrió una investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se había producido el fallecimiento. Investigadores de la Policía Judicial se desplazaron al lugar realizaron una minuciosa inspección ocular. Al parecer el hombre padecía una enfermedad grave desde hacía tiempo, pero los agentes encontraron en el lugar algunas circunstancias sospechosas. El cadáver presentaba señales de un golpe en la cabeza y había sido manipulado después de producirse el fallecimiento. Al parecer el cuerpo había sido movido y habían limpiado la sangre de la habitación. Posteriormente la autopsia confirmó que la causa de la muerte era natural, al parecer una hemorragia interna por la enfermedad que sufría. Sin embargo, de la investigación realizada por la Guardia Civil se desprende que la mujer no prestó ayuda ni alertó a los servicios de emergencia cuando su marido sufrió el agravamiento en la enfermedad. Ante estos indicios la Guardia Civil la arrestó como presunta autora de un delito de omisión del deber de socorro. La mujer, también alemana de 65 años, fue trasladada a las dependencias de la Guardia Civil antes de ser conducida a disposición del juzgado de guardia de Inca.