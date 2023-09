Fredy Rincón, el joven que junto a su hermano Mauricio entró a robar en el domicilio de Porreres, negó ayer que en algún momento hubiera utilizado la violencia o amenazara al propietario porque creía que encontraría más dinero. «Le dijimos que solo queríamos el dinero y que se mostrara tranquilo. Nos facilitó la llave de la cala fuerte. No sabía cuánto dinero encontraríamos». El joven aseguró que de pronto Pau Rigo les apuntó con el arma y afirma que no hubo ninguna advertencia previa al disparo. «Se paró delante de nosotros y disparó. Le dio a mi hermano e intentó recargar el arma». En ese momento el asaltante se abalanzó sobre el anciano. «Le quité el arma y empecé a golpearle». Fredy después huyó con el dinero y dejó a su hermano malherido. Se enteró por la televisión que Mauricio había muerto. Ante esta noticia y después de consultarlo con su familia, decidió entregarse a la Guardia Civil. Ayer afirmó que se deshizo del dinero y que no era cierto que en algún momento se hubiera mostrado violento porque esperaban que el botín sería mucho mayor». El joven extranjero implicó a los otros dos acusados en la planificación del asalto. Tras varios encuentros le convencieron que «sería fácil y que el dinero estaba en la caja fuerte del sótano». Uno de los acusados conocía la casa. Este individuo fue quien facilitó a los dos hermanos los guantes y los pasamontañas. El joven afirmó que también le ofrecieron un cuchillo y una pistola, pero que él la rechazó porque no quería utilizar la violencia, «Yo estaba más nervioso que Rigo. Yo lo provoqué y siento lo que está pasando», señaló.