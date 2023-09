María Magdalena Seguí, una mujer que residía hasta el día de hoy en una chabola acompañado de su pareja Manuel, ha reconocido esta tarde que posiblemente “he sido la responsable del incendio” declarado esta tarde en el aparcamiento de la nave de una empresa de alimentación, ubicado en el Polígono de Son Castelló. La pareja, que vivía sin luz y agua, llevaba bastante tiempo viviendo en esta casa que ellos mismos construyeron. “Como no tenemos luz, buscando por la basura, me encontré una linterna que se carga con una batería de luz solar. Decidí cogerla, por si podía ayudarnos a alumbrar la casa. La dejé sobre un sofá y no descarto que el incendio se iniciara en la placa solar”, reconocía esta tarde la mujer.

Explicó que descubrió el suceso cuando esta tarde regresaba con su pareja, arrastrando el carrito con el que recogen chatarra, que es el único sustento económico que tienen para subsistir. “Mi pareja me ha dicho que se había iniciado un incendio, pero nunca sospeché que pudiera ser tan fuerte. Me he dado la vuelta y he visto una gran columna de fuego. Manuel ha intentado apagarlo, pero no ha podido. Hemos tenido que salir corriendo para no morir abrasados·. La mujer, que fue interrogada por los policías que acudieron al suceso, mostró su tristeza por perder lo poco que tenía. “Somos personas sin recursos y teníamos la chabola llena de chatarra. Lo hemos perdido todo. Ahora no tenemos ningún sitio donde refugiarnos”. Vecinos de la zona señalaron que no se trataba, en principio, de una pareja conflictiva. Llevaban tiempo viviendo junto a la pared que está situada a poca distancia de las vías del tren. Poco a poco fueron ampliando la casa, con maderas que iban encontrando por la calle. La pareja vivía junto a varios animales. Magdalena señaló que, si es cierto que se confirmaba que el incendio se había iniciado en la chabola, lamentaba mucho los daños ocasionados en la empresa de alimentación, que perdió la mayor parte de su flota de camiones de reparto, que fueron devorados por el incendio. El siniestro se ha iniciado alrededor de las tres de la tarde y se ha concentrado en la parte de atrás de esta nave industrial. Además de los camiones y las furgonetas de reparto, en el terreno hay un depósito de gasoil de unos 15.000 litros, lo que aumentó el peligro de que pudiera explotar. Por fortuna, la rápida actuación de los bomberos evitó esta situación. Sin embargo, sí se produjeron varias explosiones al alcanzar las llamas los depósitos de combustible de los camiones, que estaban aparcados uno junto a otro. A estas horas, debido a la dificultad de poder entrar en el terreno, todavía se desconoce el número exacto de vehículos que han quedado destruidos por el incendio. Sin embargo, se ha confirmado que al menos hay una docena de camiones y tres furgonetas. 32 La Policía ha ordenado a todos los trabajadores que abandonaran la nave, ante el peligro que existía en esos momentos al quemarse todos los camiones. Por fortuna, los bomberos evitaron que las llamas alcanzaran las naves industriales del Polígono de Son Castelló. Los efectivos continúan en el lugar del siniestro, refrescando la zona para evitar que el fuego se pueda reanimar. De momento no existe una valoración económica de los daños, pero son muy elevados.