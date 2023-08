Un restaurante situado en la Platja de Palma se ha incendiado esta madrugada del martes por segunda vez en diez días. Los vecinos sospechan que el fuego ha sido provocado.

El DJ de Megapark, Andy Luxx, regresaba a casa después de su turno alrededor de las cinco de la madrugada cuando vio las llamas cerca del Balneario 12. Los alemanes ya habían avisado a los bomberos del incendio del domingo (13 de agosto) en el restaurante Golden Beach Pearl. "En ese momento sólo ardía la marquesina, esta vez todo el restaurante", explica el DJ a Mallorca Zeitung (MZ), del mismo grupo editor que Diario de Mallorca. El restaurante es la antigua sede del Kindl de Múnich.

Luxx llamó a los servicios de emergencias. "Me pusieron en espera dos veces durante dos minutos. Una voz grabada decía que presionara 1 en caso de emergencia, pero no pasó nada". Sólo logró comunicarse en la tercera llamada. "En ese momento apareció la policía y poco después los bomberos. Probablemente llamaron a otro testigo".

Los bomberos han confirmado el incendio a MZ, pero no han querido dar más detalles sobre el caso. "Alguien rompió las ventanas y arrojó un cóctel molotov", sospecha un residente. El DJ afirma que no está seguro de eso. "No sentí que el fuego viniera de adentro hacia afuera. Fue al revés. Escuché las ventanas romperse por el calor". La Policía Nacional está investigando, según confirmó un portavoz, que no quiso dar más detalles por el momento.

También se desconoce si se han producido heridos. Sin embargo, al igual que la semana anterior, el restaurante estaba cerrado. Es el tercer incendio en el complejo de edificios este año. En febrero se produjo un incendio en la tienda de alquiler de coches, motos y bicicletas Bike King, situada al lado.