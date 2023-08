Una patrulla de la Guardia Civil de Ibiza auxilió el pasado domingo a un bebé de nueve meses que no podía respirar. La madre había salido a la calle con la pequeña en brazos. Los agentes intentaron reanimar a la niña, pero no pudieron, por lo que optaron por subirla al coche y alcanzar una ambulancia que habían visto poco antes. Finalmente la dotación sanitaria pudo limpiar las vías respiratorias del bebé, que se recupera bien en el hospital de Can Misses.

El incidente, según informa la Guardia Civil, ocurrió en la madrugada del domingo en Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza. Una patrulla de la Guardia Civil que recorría la zona fue requerida por una mujer que había salido a la calle en pijama y con un bebé en brazos. Les dijo que la niña, de nueve meses, no podía respirar. Los agentes vieron que la pequeña tenía la cara azulada y no respiraba, por lo que de inmediato le realizaron la maniobra de Heimlich aplicada a bebés, en un intento de liberar sus vías respiratorias, pero no funcionó y la niña seguía sin respirar. Los guardias habían visto poco antes una ambulancia por la zona, por lo que subieron a la madre y al bebé al coche policial y dieron alcance al vehículo sanitario, lo interceptaron y entregaron a la niña a los técnicos. El personal de la ambulancia aplicó una mascarilla de succión para extraer las mucosidades que impedían respirar a la niña, y la trasladaron al hospital de Can Misses, donde se recupera bien gracias a la rápida intervención de los guardias y sanitarios.