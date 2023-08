La Audiencia ordena la segunda autopsia de un preso de Palma con signos violentos

Un halo de misterio envuelve la muerte del preso Francisco Belmonte Ferrer, de 52 años, el 2 de agosto del año pasado en el Centro Penitenciario de Palma. El cuerpo apareció con una jeringuilla clavada en la mano derecha y numerosas incisiones puntiformes. La autopsia de la forense apuntó a una supuesta sobredosis la «causa fundamental» de su fallecimiento. Pero el Instituto Nacional de Toxicología no encontró rastro de estupefacientes. El cadáver presentaba numerosos golpes, que la facultativa dató como antiguos y otros especialistas apreciaron como recientes. La Audiencia de Palma ordenó una segunda autopsia para esclarecer el óbito.

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma fundamenta la solicitud de esta segunda autopsia al cadáver de Francisco Belmonte Ferrer «a fin de aclarar varias cuestiones que no han sido objeto de examen por los forenses», precisa. Algo que sí ha hecho el perito de parte, según precisa el tribunal.

La muerte de Francisco Belmonte se produjo la madrugada del 2 de agosto del pasado año en la cárcel de Palma. El levantamiento del cadáver se decretó sobre las diez menos cuarto de la mañana y no se le tomó la temperatura. Un análisis de orina determinó la supuesta presencia de opiáceos en el cuerpo del recluso. De hecho en el informe forense hizo constar como «causa fundamental» del óbito una «reacción adversa a las drogas de abuso».

Sin embargo un estudio pormenorizado del Instituto Nacional de Toxicología echó por tierra esta apreciación. En el dictamen efectuado el 23 de septiembre de 2022, los expertos no hallaron rastro alguno de estupefacientes en el cuerpo del reo. El análisis de sangre encontró restos de fármacos en cantidades ínfimas y dentro de los límites de la prescripción médica. De hecho el interno había abandonado el módulo terapéutico unos meses antes.

De acuerdo con la autopsia, el interno habría sufrido una supuesta reacción adversa al consumo de drogas, que no aparecieron en el informe toxicológico. Esto le habría desencadenado un vómito, que no llegó a expulsar y la muerte se produjo por parada cardiorrespiratoria.

Francisco Belmonte tampoco estaba en tratamiento con metadona, como también se hizo constar. El perito de parte, el doctor Daniel Sanroque, lo tilda de «falso positivo» en esta sustancia, ya que no se hallaron opiáceos en el cuerpo.

Uno de los principales interrogantes aún no resueltos es que, pese a que el interno no tenía droga en el interior del cuerpo, apareció con una jeringuilla clavada en la mano derecha. Algo extraño, ya que sin ser zurdo habría utilizado la mano izquierda. Tampoco se analizó qué contenía dicha jeringuilla, pese a que está claro que no albergaba sustancia estupefaciente alguna.

Tanto la forense que hizo la autopsia como el perito de parte que realizó el estudio fotográfico encontraron «múltiples equimosis», contusiones, de «una coloración vinosa intensa». Mientras la primera alude a supuestas lesiones antiguas, el segundo apela a la viveza del color que delataría que se trataba de golpes mucho más recientes.

Heridas puntiformes

En el cuerpo desnudo de Francisco Belmonte, fue hallado muerto de esta forma y nadie explicó el porqué, aparecieron una serie de heridas puntiformes. La autopsia no explica nada en absoluto de su presencia. El informe pericial apunta a que su origen es premorten, antes del fallecimiento. De hecho hay una reacción vital alrededor.

La familia del preso fallecido es mucho más contundente. «Las huellas que tenía mi hermano en el cuerpo son de una táser «, recalca su hermana Pepi Belmonte. Por su parte, el doctor autor del informe médico-pericial precisa que las heridas «son compatibles» con las causas con la pistola eléctrica. Asimismo, el vómito que sufrió, según este especialista, también podría haber sido causado por la descarga de este arma. La obstrucción de las vías aéreas habría sido la causa del fallecimiento del preso.

Además de la segunda autopsia, la Audiencia de Palma insta a que se averigüen los incidentes en la cárcel entre el 1 y el 2 de agosto del año pasado y a las posibles denuncias del preso y su voluntad de ser trasladado a otra prisión.