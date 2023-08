Rescate in extremis en el edificio que se incendió anoche en la calle Sant Ferran, en Palma. Dotaciones de los Bombers salvaron con una autoescala a un hombre de 47 años que estaba a punto de saltar de la ventana de un tercer piso. Los vecinos habían colocado ya varios colchones en el suelo en un intento de amortiguar la caída, aunque finalmente no fueron necesarios. La víctima fue trasladado a un hospital para ser examinado, aunque en principio no sufría lesiones graves, y otra vecina, de 86 años, tuvo que recibir asistencia médica por una crisis de ansiedad.

Según informan fuentes de los Bombers de Palma y la Policía Nacional, el incendio se declaró sobre las nueve y cuarto de la noche de ayer en un tercer piso de un edificio de cuatro alturas, en la esquina de la calle Sant Ferran con Arc de Sant Martí. Las llamas se originaron por causas que todavía se investigan, y se extendieron con gran rapidez por la vivienda, atrapando en su interior a un hombre de 47 años, que se colocó sobre el alféizar de una ventana en un intento de escapar del humo y el fuego. Una agente de la Policía Nacional fuera de servicio que pasaba por allí en ese momento empezó a llamar por el telefonillo de la finca a todos los vecinos para que desalojaran de inmediato el inmueble. Poco después llegó al lugar una patrulla de la Policía, que trató de acceder al piso en el que se encontraba el vecino atrapado, pero la puerta estaba cerrada y todo el piso estaba ya en llamas. Fue imposible sacarle. En cuanto llegaron los primeros equipos de los bomberos se percataron de que había un hombre en la ventana, con medio cuerpo fuera. De inmediato desplegaron una autoescala, llegaron hasta él y consiguieron rescatarle en buen estado. Mientras tanto, dotaciones de la Policía Nacional y Policía Local de Palma cortaron el tráfico para facilitar el acceso de los servicios de emergencia. Los bomberos se encontraron con que el incendio ya se había extendido por todo el piso y la carga de fuego era muy grande. Tuvieron que trabajar durante cerca de dos horas para sofocar las llamas. El tercer piso quedó totalmente arrasado e inhabitable, mientras que el humo y las altas temperaturas causaron también daños en la planta superior, que tuvo que ser desalojada. Esta mañana los bomberos y técnicos municipales han vuelto al lugar para examinar el piso superior y decidir si los vecinos pueden volver a su casa. Los servicios de emergencias médicas trasladaron a Son Espases al hombre rescatado, que en principio no aparentaba sufrir lesiones graves, y atendieron a una anciana de 87 años, que sufría una crisis de ansiedad. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio.