Marleny Vasco, 17 años de una desaparición inquietante en Mallorca

El 20 de julio de 2006, María Marleny Vasco Salazar, colombiana de 44 años, se iba a reencontrar con su hermana al hacerle esta una visita en Mallorca. Nunca se llegó a materializar. La desde entonces desaparecida se había comprometido a recoger a su familiar en el aeropuerto de Palma. No se vieron, ni contestó nunca a su teléfono móvil.

La investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional no ha cesado en todo este tiempo. Sin embargo, la ausencia de su rastro ha sido total y las pesquisas no invitan al optimismo. Hasta el momento lo que sí se ha podido concretar es que no consta en absoluto que esta mujer de origen colombiano haya salido de Mallorca desde entonces.

Su hija Yamiletjh viajó recientemente a Mallorca para reunirse con los investigadores de la Policía Nacional. Los agentes de Homicidios le recalcaron que el caso «no está cerrado». Cualquier línea de investigación que pueda surgir se explora hasta el final para averiguar si arroja algo más de luz sobre su paradero. No obstante solo distan tres años para la prescripción del delito, si lo hubiere, en el caso de que su prolongada ausencia respondiera a un homicidio o a un asesinato. Algunas pesquisas han conducido a la detención de algún posible sospechoso, pero luego se desestimaron.

Marleny Vasco se dedicaba a la limpieza de aseos y baños de algunos clubes de alterne de la calla Joan Bauzà, cerca de la plaza de las Columnas. No obstante también ejercía la prostitución en algunos de estos establecimientos.

Según cuenta la hija de la desaparecida, las noticias que le transmitieron los investigadores distaban de ser esperanzadoras. «Me dijeron que era muy probable que no estuviera vida, pero yo me niego a creerlo», subraya.

El pasado 19 de abril le hicieron una prueba de ADN a la hija para cotejarlo con el material genético que pudiera aparecer de Marleny. Algo que todavía no ha ocurrido.

También mantiene un hilo de esperanza de que se pudiera encontrar viva Jaime Far, el marido español de Marleny. Aunque contrajeron matrimonio hacían vidas separadas. Su esposo asegura haberse topado con ella «o con alguien que se le parece mucho» en distintos puntos de Palma. Pero no ha llegado a entablar conversación con la supuesta doble de su mujer.

«Me pareció verla en Pere Garau. También vi a cuatro mujeres sentadas en una terraza de un bar de la calle Joan Alcover y juraría que una de ellas era Marleny», apunta Far. De hecho su marido no dudó en poner este hallazgo en conocimiento de la Policía Nacional. Al parecer unos agentes acudieron al establecimiento, pero no encontraron rastro de ella.

«Como si la persiguieran»

El comportamiento de Marleny, que a finales de año cumpliría 61 años, era con frecuencia inquietante «como si alguien la persiguiera», abunda su esposo. De hecho en algunos casos ella le decía que no se acercara «hasta que me lo dijera».

El esposo de Marleny también relata que tuvo algunos problemas con la hermana de esta, que ella se disponía a recoger en el aeropuerto de Palma cuando desapareció. «Me dijo que en un convento de Palma sabían algo de ella y yo se lo comenté a la Policía. Fueron allí, pero no encontraron ningún indicio de nada», recalca.

Marleny, al parecer, frecuentaba muchos ambientes marginales y cambiaba con frecuencia de pisos, donde supuestamente ejercía la prostitución. Este comportamiento volátil de esta mujer ha complicado sobremanera a los investigadores seguir el rastro de su posible paradero.

De acuerdo con un testimonio recabado por el marido de Marleny a una mujer en un club de alterne esta la habría visto recientemente con otra persona. «Me dijo que le había visto subirse a un coche, un Renault 12 de color verde, con un hombre de raza negra», precisa. También puso estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional, por si pudiera arrojar algo de luz al caso.

Las pesquisas de los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional siguen su curso para recabar cualquier dato que conduzca a conocer el paradero de Marleny Vasco. Pero su prolongada ausencia no invita al optimismo. En el caso de que fuera víctima de un crimen, hay una carrera contrarreloj de tres años antes de la prescripción del delito.