Un hombre de 67 años ha resultado herido grave esta tarde al caerle encima una gran rama de un árbol en la calle Manacor, en Palma. La víctima, que estaba esperando para cruzar en una paso de peatones, ha sufrido lesiones en la cabeza y un hombro y ha sido trasladado a un hospital en ambulancia. Los bomberos han troceado los restos de la rama para evitar nuevos incidentes.

Los hechos han ocurrido poco después de las tres y cuarto de la tarde a la altura del número 115 de la calle Manacor, en La Soledat. "Se ha oído un estruendo muy fuerte y cuando he salido he visto al hombre debajo de la rama", ha explicado a Diario de Mallorca la encargada de un colmado cercano. "Se quejaba mucho y he conseguido sacarlo de allí y levantarlo", ha recordado la mujer.

Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias y al lugar han acudido patrullas de la Policía, una ambulancia y dotaciones de les Bombers de Palma. "El hombre se quejaba del hombro y sangraba por la boca", ha contado la testigo. Los efectivos sanitarios han atendido a la víctima en el lugar del accidente y la han trasladado después a un centro hospitalario, donde será sometido a varias pruebas para conocer el alcance exacto de las lesiones.

Los bomberos, por su parte, han cortado y troceado la rama que se ha caído, de varios metros, para evitar más incidentes.