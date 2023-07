La Policía ha detenido en Palma a un ciudadano alemán, residente en Mallorca, de 24 años de edad, como presunto autor de un delito de falsedad documental. Habría cambiado las placas de matrícula de su coche para que no le llegaran las multas de tráfico a su domicilio.

Según han detallado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado miércoles. La Policía estaba realizando labores de vigilancia cuando se observó un vehículo con matrícula francesa, confirmando que las placas de matrícula que llevaba puestas figuraban como sustraídas.

A través de la información que facilita la Oficina de Cooperación Internacional de la Policía Nacional se pudo confirmar, a través de la información facilitada por las autoridades francesas, que las placas de matrícula se habían robado en una localidad de Francia a finales del pasado mes de mayo.

Al registrar el coche se localizaron en el interior dos placas alemanas. Coincidían con los documentos oficiales del coche, que el conductor llevaba en el interior del vehículo. El turismo, sin embargo, no aparecía a nombre del joven alemán.

Al ser preguntado, el joven manifestó a los policías que había cambiado las placas de matrícula ante la posibilidad de que le realizaran una foto con el radar de velocidad, de tal manera que la multa no le llegara a su domicilio. Dentro del coche también apareció un ordenador de alta gama. La Policía está intentando averiguar el origen de dicho aparato electrónico.