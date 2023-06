Un acusado de matar a una perra en Porreres arrastrándola varios kilómetros alega que se le cayó del coche

Un hombre acusado de matar a una perra tras arrastrarla varios kilómetros con su coche en Porreres alegó en el juicio que el animal se cayó del vehículo de forma accidental sin que él se percatara. «No tenía ningún motivo para matarla, era la que más quería. Si me hubiera dado cuenta, me habría parado enseguida», aseguró el sospechoso, de 70 años, durante la vista celebrada esta semana. La Fiscalía, que sostiene que ató al can por el cuello a la parte trasera del vehículo y lo arrastró intencionadamente, le acusa además de haberse negado a ingresar al animal en un centro veterinario pese a la gravedad de sus lesiones y reclama para él una condena de un año y medio de prisión.

Los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2021. El procesado explicó que aquella mañana acudió a una caseta que tiene a las afueras de Porreres para recoger a cuatro perros y llevarlos a pasear a bordo de su Renault 4. «La puerta debía de estar mal cerrada o se abrió en una curva y la perra se cayó y la arrastré. Es un coche de 1990, no tiene cierre centralizado ni cinturón en la parte trasera», afirmó en el juicio. «No la vi por el retrovisor; me había parado enseguida», añadió. Testigos La escena fue observada por unos testigos que circulaban tras él y grabaron los hechos. «Me pitaron, pero pensé que querían adelantarme», alegó. Cuando finalmente detuvo la marcha, cogió al animal y lo metió en el maletero. Según el acusado, la llevó a su casa y llamó a un veterinario. La perra, un podenco ibicenco, presentaba lesiones en todo el cuerpo. «Compré los medicamentos que me dijo y le apliqué los tratamientos», añadió. El animal acabó muriendo el dos semanas después, el 27 de octubre, por las graves lesiones sufridas. El procesado afirmó que el veterinario acudió a su domicilio cuatro veces en aquel periodo y que en ningún momento le dijo que hubiera que ingresar a la perra. «Hice todo lo posible por salvarla. No tenía ningún motivo para matarla. Era la que más quería», sentenció el acusado. La grabación de los testigos acabó en manos de la Guardia Civil, que abrió una investigación y acabó imputando al hombre. El juicio continuará en los próximos días con las declaraciones de testigos y peritos.