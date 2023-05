Cinco conductores fueron sancionados el pasado fin de semana en un control de la Policía Local de Palma realizado en el Paseo Mallorca, mientras que los otros dispositivos contra el botellón en distintos polígonos industriales de la ciudad se saldaron con 42 denuncias.

Fuentes de la Policía Local de Palma informan de que sus agentes realizaron el pasado fin de semana un control de alcoholemia en el Paseo Mallorca, en el que fueron sometidos a pruebas de detección 42 conductores. De ellos, cinco fueron sancionados por arrojar tasas superiores a las permitidas, entre ellos un conductor de ciclomotor. A uno de ellos se le abrieron diligencias penales al dar una tasa superior al considerado delito, de 0,97.

Los agentes impusieron también once denuncias por tener la ITV caducada y una por conducción negligente, ya que llevaba once años sin pasar la ITV. Otro conductor fue multado por conducción temeraria, ya que circulaba en sentido contrario, otros seis por no llevar el cinturón de seguridad abrochado, tres por conducir con el permiso caducado, cinco por circular con un permiso extranjero no válido en España y tres vehículos fueron retirados a conductores ebrios.

En los dispositivos antibotellón realizados en distintos polígonos industriales hubo 48 identificados y se impusieron 42 denuncias. De ellas, 26 fueron por botellón, cinco por tenencia de drogas, una por consumo de drogas, cinco por tenencia de objetos ilegales y una por orinar en la vía pública.